Funko e 10:10 Games al lavoro su videogiochi AAA

Un nuovo nome sta per affacciarsi sul già piuttosto popolato mercato gaming: è quello di Funko. La società, fondata nel 1998 e con sede negli Stati Uniti, ha annunciato in via ufficiale la collaborazione con 10:10 Games finalizzata alla creazione e alla distribuzione di videogiochi AAA. La notizie è giunta dal palco dell’evento Comic-Con in scena a San Diego.

Nel 2023 il primo gioco di Funko e 10:10 Games

Il primo titolo debutterà nel corso del 2023. Si tratterà di un action platformer e questo è l’unico dettaglio al momento reso pubblico. Per chi non ne fosse a conoscenza, 10:10 Games è uno studio guidato da Jon Burton, già fondatore di Traveller’s Tales e di TT Games. Riportiamo di seguito in forma tradotta la dichiarazione attribuita ad Andrew Perlmutter, CEO di Funko.

Creare prodotti iconici che connettono emozionalmente i fan ai loro mondi preferiti è di importanza critica per ogni decisione che riguarda il portfolio. Collaborando con 10:10 Games e potendo contare sui migliori creatori dell’industria, avremo a disposizione il talento necessario per offrire giochi che riflettono il look e il feeling unici della linea e dei prodotti Funko.

Stando alle prime informazioni disponibili, si tratterà di titoli destinati a PC e console di ultima generazione. Niente mobile, dunque, almeno inizialmente e secondo quanto reso noto finora. Il primo teaser trailer è visibile qui sopra, con protagonista Freddie, con tutta probabilità il personaggio che troveremo nel gioco al debutto il prossimo anno.

Non si tratta del primo punto di contatto tra Funko e il mondo gaming. Il brand, già da tempo, commercializza collezionabili basati sui personaggi di alcune delle serie videoludiche di maggior successo. È ad esempio il caso dei personaggi di Fortnite o di Apex Legends. Per sfogliare l’intero catalogo è sufficiente visitare lo store ufficiale su Amazon.

