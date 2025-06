Funzionalità di Google Gemini sui Chromebook Plus

Google ha annunciato nuove funzionalità AI che sfruttano Gemini per i Chromebook Plus. La maggioranza di esse sono disponibili per tutti i dispositivi (molte integrate direttamente in ChromeOS), ma due sono esclusive per il Lenovo Chromebook Plus 14 con processore MediaTek Kompanio Ultra 910.

Funzionalità AI sui Chromebook Plus

La prima novità è simile a Circle to Search su Android. Tenendo premuto l’icona del launcher (in basso a sinistra) è possibile selezionare l’immagine sullo schermo ed effettuare una ricerca web con Google Lens. Lo stesso risultato si ottiene usando il tool per gli screenshot.

Analogamente è possibile sfruttare Gemini per riconoscere il testo in un’immagine e aggiungere una data a Google Calendar o la lista della spesa a Google Docs, evitando la scrittura manuale.

Premendo il tasto Quick Insert è possibile generare immagini AI o inserire emoji e foto in documenti e presentazioni. La funzionalità Help me read consente infine di generare riassunti o semplificare un testo.

Due funzionalità AI sono disponibili solo sul Lenovo Chromebook Plus 14. Il raggruppamento intelligente permette di organizzare automaticamente le schede e i documenti aperti in base alle attività correnti. L’app Gallery consente invece di usare Gemini per modificare le immagini direttamente nella galleria fotografica.

Il notebook ha uno schermo OLED (touch e non) da 14 pollici (1920×1200 pixel), processore MediaTek Kompanio Ultra 910 (NPU che supera i 50 TOPS), 12/16 GB di RAM, 128/256 GB di storage, Wi-Fi 7 e quattro altoparlanti.