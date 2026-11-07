Fuoritutto Caffè Borbone: cialde e capsule in offerta su eBay

Solo su eBay in questo momento è in corso il Fuoritutto Caffè Borbone! Tantissime cialde e capsule ti stanno aspettando in offerta speciale. Approfitta adesso degli ottimi sconti per farti scorta del miglior espresso. La consegna gratuita è inclusa nel prezzo e tutti gli ordini di almeno 30 euro possono essere pagati in tre comode rate a tasso zero con PayPal o Klarna.
400 Cialde Capsule Caffè Borbone Respresso Nera comp. Nespresso PROMO LIMITATA a soli 64 euro con PSPROTT26
360 Capsule Caffè Borbone Miscela Nera Nero 100% Compatibili Dolce Gusto Nescafè a soli 63 euro con PSPROTT26
400 Cialde Capsule Caffè Borbone Respresso Rossa comp. Nespresso PROMO LIMITATA a soli 69 euro con PSPROTT26
270 Capsule Caffè Borbone Miscela Red Rossa 100% Compatibili Dolce Gusto a soli 49 euro con PSPROTT26
600 Cialde Carta Caffè Borbone ESE 44mm Miscela Nera Nero Filtrocarta a soli 77 euro con PSPROTT26
400 Cialde Capsule Caffè Borbone Respresso Blu comp. Nespresso PROMO LIMITATA a soli 72 euro con PSPROTT26
600 Cialde Filtro carta Caffè Borbone ESE 44mm Miscela Rossa Red Rosso a soli 84 euro con PSPROTT26
600 Cialde Filtro carta Caffè Borbone ESE 44mm Miscela Blu a soli 94 euro con PSPROTT26