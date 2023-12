FUORITUTTO iPhone 14 256GB: sotto gli 840€ su eBay

Con il FuoriTutto Apple, su eBay il risparmio è assicurato. Acquista un iPhone 14 256GB a soli 839,90 euro, invece di 1009 euro (prezzo di listino). Un’offerta megagalattica che ti permette di ottenere un vero e proprio top di gamma a prezzo da best buy. Finalmente anche tu puoi goderti velocità e prestazioni da urlo senza dover spendere una fortuna. Niente male vero? Hai anche la consegna gratuita inclusa e la possibilità di pagare in comode rate a tasso zero.

iPhone 14 256GB: tutta l’esperienza Apple al tuo servizio

Apple iPhone 14 256GB è lo smartphone giusto per chi ama tecnologia, prestazioni e buon prezzo. Senza esagerare con i costi ti assicuri uno smartphone speciale che non ti deluderà mai. Velocità al top con il chip A15 Bionic, ancora più prestante. Capace di gestire app e giochi contemporaneamente, è sempre un passo avanti. La doppia fotocamera professionale scatta foto pazzesche. Il display Super Retina XDR offre colori reali e dettagli super.

Aggiungilo ora al carrello a soli 839,90 euro, invece di 1009 euro (prezzo di listino). Tra l’altro, con eBay, selezionando PayPal come metodo di pagamento, hai la possibilità di attivare un mini finanziamento senza interessi. In questo caso puoi pagare in 3 rate a Tasso Zero da soli 279,96 euro al mese. La prima rata al momento dell’acquisto mentre le restanti nei due mesi appena successivi.

