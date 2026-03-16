Furto di credenziali con versioni fake di note VPN

Gli esperti di Microsoft hanno identificato una nuova campagna malware a metà gennaio, il cui obiettivo è rubare le credenziali tramite client VPN fasulli pubblicizzati sui motori di ricerca. I cybercriminali del gruppo Storm-2561 (il nome esatto non è noto) cercano di ingannare gli utenti con varie tecniche, tra cui SEO poisoning e ingegneria sociale.

Attenzione ai risultati dei motori di ricerca

La catena di infezione inizia quando l’ignara vittima cerca una VPN su Google o altri motori di ricerca. Digitando ad esempio “Pulse VPN download” o “Pulse Secure client” vengono mostrati alcuni siti in cima ai risultati che sembrano legittimi. I cybercriminali hanno sfruttato una tecnica, nota come SEO poisoning, per “avvelenare” l’algoritmo del motore di ricerca ottenendo una maggiore visibilità nei risultati.

I siti sono ovviamente fake, ma gli utenti più distratti non si accorgono che l’URL non è quello ufficiale. Cliccando sul pulsante di download viene scaricato un archivio ZIP ospitato su GitHub (il repository è stato chiuso). Al suo interno è presente un installer MSI della presunta VPN. Nel caso di Pulse Secure VPN vengono copiati sul computer tre file: Pulse.exe , dwmapi.dll e inspector.dll .

Quando l’utente avvia Pulse.exe viene caricata in memoria la prima DLL. Si tratta di un loader che lancia la seconda DLL, ovvero una variante del noto infostealer Hyrax. Viene inoltre aggiunta una chiave al registro di Windows per la persistenza (avvio automatico dell’eseguibile ad ogni login).

Sia l’installer che le DLL sono firmate con un certificato digitale valido (successivamente revocato), quindi non veniva mostrato nessun avviso di pericolo. All’avvio del client VPN appare una schermata di login simile a quella legittima. Quando l’utente inserisce le credenziali viene mostrato un errore e chiesto di scaricare il vero client di Pulse Secure VPN.