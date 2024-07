Furto di identità: prevenzione con Norton Antivirus

Il furto di identità digitale è una pratica sempre più diffusa a cui troppi utenti non prestano attenzione. Evitare questo pericolo è possibile attivando una protezione efficace e sempre aggiornata attiva su tutti i dispositivi in tuo possesso. Scegli Norton Antivirus, oggi in forte sconto. Infatti, grazie alla promozione del 66% lo ottieni a un prezzo molto vantaggioso.

Attivando il piano Norton 360 Deluxe hai una suite completa in grado di proteggerti a 360°, senza escludere nulla e con un ottimo livello di prevenzione assicurato da diverse funzionalità integrate. Ecco perché non dovresti farti scappare questa promozione davvero speciale. Così eviti il furto di identità digitale e metti al sicuro tutte le tue informazioni sensibili.

Grazie alla Protezione Minori, inclusa nel pacchetto di sicurezza, se hai figli puoi tenere sotto controllo tutte le loro attività evitando che finiscano in pericoli davvero impegnativi. In questo modo dormi sonni tranquilli sapendo che hai dalla tua parte Norton Antivirus, un’app leggera per il sistema operativo completa di tutto.

Norton Antivirus ti protegge anche dal furto di identità

Scegli Norton Antivirus, oggi in forte sconto. Si tratta di un’ottima occasione per mettere in sicurezza tutti i tuoi dispositivi. Tra l’altro hai anche la garanzia soddisfatti o rimborsati entro 60 giorni. Un’ulteriore prova della bontà del prodotto e della certezza che i tuoi dispositivi saranno in buone mani grazie a queste funzionalità:

antivirus con protezione in tempo reale contro qualsiasi minaccia reale o presunta;

con protezione in tempo reale contro qualsiasi minaccia reale o presunta; aggiornamento automatico dei sistemi di protezione e sicurezza;

dei sistemi di protezione e sicurezza; password manager in grado di generare e gestire password complesse oltre che proteggere dati importanti come carte di credito e altro;

in grado di generare e gestire password complesse oltre che proteggere dati importanti come carte di credito e altro; VPN illimitata per navigare nel totale anonimato e in un tunnel criptato che rende impossibile a chiunque risalire alla tua identità digitale;

per navigare nel totale anonimato e in un tunnel criptato che rende impossibile a chiunque risalire alla tua identità digitale; Dark Web Monitoring per controllare se i tuoi dati sono finiti sul Dark Web.

Queste e moltissime altre funzionalità sono disponibili con Norton Antivirus 360 Deluxe.