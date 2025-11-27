Furto di segreti commerciali: TSMC contro Intel

Due giorni fa, TSMC ha denunciato Lo Wei-Jen per furto di segreti commerciali presso l’Intellectual Property and Commercial Court di Taiwan. L’ex vice presidente ha lasciato l’azienda e ora lavora per Intel. Il chipmaker californiana ha negato le accuse. Nel frattempo le autorità taiwanesi hanno perquisito le abitazioni di Lo.

Scontro tra TSMC e Intel

Gli esperti in determinati settori sono spesso contesi tra molte aziende. Al momento dell’assunzione devono firmare accordi di non divulgazione o non concorrenza che rimangono validi anche dopo le dimissioni o il pensionamento. Lo Wei-Jen ha lavorato per Intel negli anni ’80 contribuendo alla crescita dell’azienda. Nel 2004 è tornato a Taiwan diventando un dirigente di TSMC.

Lo ha lasciato TSMC a luglio, dichiarando che avrebbe lavorato per un’istituzione accademica (oggi ha 75 anni). L’azienda taiwanese afferma che non ha comunicato l’intenzione di lavorare per Intel. Per questo motivo ha denunciato l’ex dipendente per la violazione del contratto e del Trade Secrets Act di Taiwan.

Un portavoce di TSMC ha dichiarato:

Esiste un’alta probabilità che Lo utilizzi, faccia trapelare, divulghi, consegni o trasferisca i segreti commerciali e le informazioni riservate di TSMC a Intel, rendendo così necessarie azioni legali (inclusa la richiesta di risarcimento danni per violazione del contratto).

Le autorità taiwanesi hanno aperto un’indagine in seguito alla denuncia. Ieri è stata effettuata una perquisizione nelle due abitazioni di Lo e sequestrati computer, drive USB e altre prove. Un tribunale ha inoltre approvato una petizione per sequestrare le sue azioni e i suoi beni immobili.

Il diretto interessato non ha rilasciato nessun commento. Un portavoce di Intel ha dichiarato:

Sulla base di tutto ciò che sappiamo, non abbiamo motivo di credere che le accuse che coinvolgono il signor Lo siano fondate.

Il governo taiwanese segue con attenzione la vicenda. In caso di violazione della legge sulla sicurezza nazionale, Lo rischia di essere arrestato. Lo scontro potrebbe avere conseguenze sulla collaborazione tra le due aziende. I processori Lunar Lake e Arrow Lake di Intel vengono prodotti nelle fabbriche di TSMC.

