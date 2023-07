Futurama, stagione 11: guardala in streaming

Dopo un’attesa durata dieci lunghi anni, la stagione 11 di Futurama è finalmente pronta per lo streaming: il primo episodio è già disponibile sulla piattaforma Disney+. Si tratta del grande ritorno per la serie animata di Matt Groening, il creatore dei Simpson, che ritrova tutti i suoi protagonisti storici. Non mancano riferimenti ad alcuni dei temi caldi degli ultimi anni: la pandemia, le criptovalute, gli assistenti virtuali, l’intelligenza artificiale e molto altro ancora.

Guarda in streaming la stagione 11 di Futurama

Fry, Leela, Bender, Zoidberg, il Professore e tutti gli altri personaggi sono pronti per nuove (e ovviamente improbabili) avventure. Chi non ha mai seguito lo show può partire da qui senza problemi oppure tornare a dove tutto ha avuto inizio, cimentandosi in una vera e propria maratona, partendo da quando il protagonista principale ha fatto un salto in avanti del tempo di 1.000 anni cadendo per sbaglio in una capsula di criogenia che lo fa viaggiare nel tempo, dal capodanno 2000 al 3000. Senza anticipare altro per non correre il rischio di rovinare la sorpresa, proponiamo di seguito il trailer ufficiale in italiano.

Il primo episodio, disponibile a partire da oggi per lo streaming, si intitola Il flusso impossibile. Racconta di Fry che rischia la follia permanente quando si mette in testa di guardare qualsiasi show televisivo mai creato. Saranno in totale 20, divisi in due parti. Gli altri arriveranno nelle prossime settimane, uno ogni lunedì: 31 luglio, 7 agosto, 14 agosto, 21 agosto, 28 agosto, 4 settembre, 11 settembre, 18 settembre e 25 settembre.

Scegliendo di sottoscrivere un abbonamento annuale a Disney+ si ha la possibilità di risparmiare: effettuando il pagamento in un’unica tranche, il prezzo è quello di dieci mensilità, nonostante se ne ottengano dodici per la visione senza limiti e senza interruzioni pubblicitarie dell’intero catalogo della piattaforma.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.