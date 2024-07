Fwupd 1.9.22: arriva il supporto non ufficiale per Raspberry Pi 5

Richard Hughes ha recentemente rilasciato Fwupd 1.9.22. Si tratta della nuova versione stabile di questa utility di aggiornamento firmware open source che rende l’aggiornamento del firmware su Linux automatico, sicuro e affidabile, aggiungendo il supporto per gli ultimi dispositivi Raspberry Pi. La più grande novità di Fwupd 1.9.22 è il supporto per l’aggiornamento del firmware sul computer a scheda singola Raspberry Pi 5. Tuttavia, anche se sarà possibile aggiornare il firmware del Raspberry Pi 5 con fwupd, questo supporto in questa versione è contrassegnato come “non ufficiale“.

Questa versione aggiunge anche il supporto per l’aggiornamento del firmware sulla scheda di espansione Framework SD. Inoltre, aggiunge un tag PCB nel GUID usi-dock per distinguere diverse revisioni e aggiunge un permesso hidraw esplicito al fwupd.service per migliorare il supporto per più dispositivi. Infine, include il supporto per caricare sempre il plugin flashrom quando si utilizza il bootloader Coreboot open source. Inoltre, fwupd è ora esplicito con il ritardo di retry di distacco rts54hub per correggere il supporto per il dock Acer D501 USB Type-C. Inoltre, aumenta il ritardo di attesa cros_ec per gestire ulteriori riavvii aggiuntivi. Infine, imposta la versione rts54hub in più casi e utilizza il build-timestamp del bootloader come versione BIOS HWID di fallback.

La nuova versione Fwupd 1.9.22 risolve un bug critico se un dispositivo restituisce dati inaspettati durante il caricamento DFU. Inoltre, risolve un altro bug se il produttore DMI è una stringa vuota. Questo aggiornamento corregge poi diversi overflow di interi segnalati da Coverity, risolve i dettagli delle schede madri Blackbird e Talos II e un problema temporaneo con il numero di versione dopo il flashing dei dispositivi USB Wacom. La nuova versione di Fwupd accelera i test automatici del daemon di circa il 60%. È inoltre più attenta quando imposta le stringhe di versione thelio-io, accetta solo nomi di file cabinet ASCII validi, richiede udevdir solo quando abilita il supporto gudev e mostra solo un dispositivo ricevitore PixArt per dispositivo fisico.

Per maggiori dettagli su tutte le modifiche incluse in Fwupd 1.9.22, è possibile consultare il changelog completo sulla pagina GitHub del progetto. Tale versione è disponibile per il download come tarball sorgente dalla stessa posizione. Tuttavia, è altamente consigliato installare Fwupd dai repository software della propria distribuzione GNU/Linux.