Cercheremo di riportare la notizia in modo del tutto obiettivo e neutrale: sono in vendita online gabbie di Faraday anti-5G per i router. Questo è quanto. A riportarlo per prima la redazione di Gizmodo in seguito alla condivisione di alcuni tweet in merito.

La gabbia di Faraday che protegge il router dal 5G

Non è dato a sapere quale sia l’effettiva utilità dei dispositivi, considerando che i router non emettono segnale 5G. La testata definisce le inserzioni delle “truffe” senza troppi giri di parole, confezionate per attirare l’attenzione di chi magari facendo confusione tra 5 GHz e 5G e temendo rischi per la salute (non documentati) legati ai network mobile di nuova generazione desidera tutelare se stesso e chi gli sta intorno.

So apparently putting Faraday cages around routers has become a thing for the 5g conspiracy nuts and there are companies out there ready to cash in. My sides are in orbit. pic.twitter.com/mGcud5Kb70 — 🦇Ansgar Odinson🦇 (@AnsgarTOdinson) December 2, 2020

Sulla versione italiana dell’e-commerce abbiamo trovato gli stessi identici prodotti, dello stesso marchio, ma senza alcun riferimento al 5G, proposti con prezzi indicativamente tra i 150 e i 200 euro. Chiudiamo con la traduzione dell’intervento di Avi Greengart, presidente e analista di Techsponential, interpellato dalla redazione di Gizmodo sul tema.