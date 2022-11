Gadget natalizi: non è Buon Natale se non è personalizzato

Natale è una grande occasione per le aziende. Il clima che circonda questa festa, infatti, è uno strumento fondamentale per stringere un rapporto più caldo ed empatico con quelle persone che lavorano per il brand, che ne animano gli uffici, che ne portano avanti la storia e che ne costruiscono i successi. Persone, non soltanto risorse o clienti: Natale è l’occasione per far emergere questo concetto e per creare un rapporto più umano e vicino tra l’azienda e tutto il suo potenziale umano. Che sia una cena in compagnia o una tombolata in occasione del “liberi tutti”, spesso è attraverso un gadget omaggio che l’azienda ha la possibilità di fare arrivare il proprio messaggio direttamente al proprio dipendente e, perché no, anche alla sua famiglia.

Purché non sia “tanto per fare”. Purché sia realizzato da chi lo sa fare al meglio, assistendo l’azienda nell’intero processo e consentendo di arrivare al miglior risultato con massime garanzie.

A Natale non sono semplici gadget

I gadget natalizi sono dunque uno strumento importante, impossibile da sottovalutare: più se ne attribuisce importanza, più l’azienda avrà messo in cantiere un’idea realmente originale e significativa con la quale veicolare il giusto messaggio e creare la giusta empatia. Perché il messaggio arrivi a destinazione, infatti, il gadget prescelto deve scatenare un qualche tipo di emozione: deve solleticare un sorriso, deve nutrire senso di appartenenza, deve creare corrispondenza di affetti.

Per ottenere ciò, deve piacere, deve servire, dev’essere originale, purché sia in grado di arrivare nel profondo per lasciare un segno. Deve saper incidere arrivando nelle mani del destinatario attraverso un senso di qualità e di raffinatezza: una carezza che va oltre l’omaggio, un gesto che va oltre il regalo. “A Natale puoi“, purché il progetto sia calibrato ed equilibrato, immaginato nel migliore dei modi e realizzato con altrettanta perizia.

Per potersi ispirare e arrivare ad una idea vincente è possibile partire ad esempio dal grande catalogo GiftCampaign, punto di riferimento online per la creazione di gadget personalizzati ideali come omaggio natalizio. Prezzi bassi e personalizzazione, infatti, sono la combo ideale per consentire ad una azienda di cogliere il meglio da questa opportunità, trasformando il Natale in una occasione irrinunciabile per creare vicinanza, calore e senso di comunità. Non solo: è possibile realizzare il tutto anche in quantità minime, consentendo così anche alle piccole aziende di poterne approfittare.

Le opzioni sono molte, per ogni occasione ed esigenza. Si va dal cappello di Babbo Natale (per eventi, feste, incontri) alla calza in ottica Epifania, dagli ornamenti alle candele, dalle borse alle tazze, passando per zainetti, peluche, luci decorative, buste regalo, timbri, maglie, set da cucina. Il range è tanto ampio da consentire facile applicazione in qualsiasi contesto, sapendo sempre di avere a disposizione la facoltà prima per la quale tutto ciò viene realizzato: la personalizzazione. Quest’ultima rende infatti unico il pezzo prescelto e rende speciale il dono: un “Buon Natale” è con tutta evidenza migliore, quando è personalizzato.

GiftCampaign segue le aziende dal primo all’ultimo passo, consigliando la miglior realizzazione per le opere di personalizzazione dei prodotti ed inviando prove virtuali con le quali poter vedere come sarà il risultato finale della realizzazione. Acquistare online può a volte suscitare qualche dubbio, relativo in primis alla qualità del prodotto e alla bontà della personalizzazione: GiftCampaign ha sviluppato il proprio servizio proprio attorno a questo tema, operando con modalità ideate per andare incontro ad ogni richiesta e poter rassicurare su ogni singolo aspetto dell’operazione. L’azienda committente sa a priori che la bontà del prodotto sarà irreprensibile, insomma, e può concentrarsi sull’idea. Uno zaino che accompagni le uscite fuori sede, una maglietta con il brand, una borraccia con il logo, un ombrello personalizzato: le soluzioni sono molteplici, spingendosi dalle comuni chiavette USB per arrivare a porta-badge, orologi, powerbank, felpe, peluche e molto altro ancora.

La scelta del prodotto è pertanto soltanto il primo passaggio: in seguito si può decidere come personalizzarlo, in quale posizione, con quale effetto definitivo. La personalizzazione, dunque, non è soltanto l’apposizione di un logo su un prodotto con modalità predefinite, ma è una scelta più centellinata, frutto di decisioni specifiche, che rendono il prodotto definitivamente unico. Questa sua unicità è la cifra dell’originalità con cui si va a sviluppare il gadget e lo si va a consegnare ai propri dipendenti, ai propri partner, ai propri clienti o a chiunque altro si intenda far arrivare il proprio messaggio.

Nessun “buon Natale” è soltanto un “buon Natale”: per questo lo si accompagna con strette di mano, baci e abbracci. “Buon Natale” significa vicinanza, comunità, rispetto reciproco e reciproco affetto. Un gadget natalizio non è al tempo stesso soltanto un oggetto: quando ben realizzato, è molto di più ed il suo valore è in primis nel messaggio che veicola. GiftCampaign ha un intero catalogo a disposizione proprio per questo ed un team di professionisti pronto ad offrire i migliori consigli.

