Galaxy AI: quali dispositivi Samsung saranno compatibili

L’intelligenza artificiale si sta diffondendo in modo sempre più insistente nei dispositivi mobili, rendendo le funzionalità sempre più intelligenti e automatizzate. Proprio seguendo questa rapida evoluzione, Samsung, prevede di implementare l’interessante set di funzionalità di Galaxy AI, la sua intelligenza artificiale introdotta nella serie Galaxy S24, anche nei modelli precedenti, attraverso un aggiornamento software previsto per il 2024. Queste nuove funzionalità, attesissime anche per i smartphone di generazioni precedenti, tuttavia, non saranno disponibili per tutti i modelli. Infatti, alcuni telefoni Samsung non saranno idonei a questo aggiornamento.

Quali Samsung riceveranno Galaxy AI?

L’intelligenza artificiale, apprezzata e ricercata dagli utenti non solo attraverso chatbot e piattaforme, rappresenta un cambiamento significativo e una necessità emergente per ottenere un mezzo di ricerca sempre più efficiente e automatizzato. In risposta a questa crescente esigenza, Samsung ha integrato la sua intelligenza artificiale, Galaxy AI, ufficialmente con la serie Galaxy S24 presentato il 17 gennaio 2024, suscitando l’interesse di numerosi appassionati del settore. Tutto questo però, diventa ancor più interessante con l’arrivo di Galaxy AI anche per i modelli Samsung di precedente generazione, attraverso un futuro aggiornamento.

Tuttavia, questo aggiornamento non avviene automaticamente per tutti i dispositivi, poiché alcuni modelli non saranno compatibili con il nuovo aggiornamento. Nello specifico, Samsung Newsroom, attraverso un post ufficiale, ha annunciato l’elenco dei dispositivi che supporteranno Galaxy AI con l’aggiornamento software One UI 6.1. Questa evoluzione non riguarda solo gli smartphone più vecchi, infatti, Galaxy AI arriverà anche su diversi tablet. Ma lasciando da parte le parole, ecco l’elenco dei telefoni e tablet compatibili per l’aggiornamento e il set delle nuove funzionalità di Galaxy AI:

Galaxy S23, S23+, S23 Ultra e S23 FE;

Galaxy Z Flip 5 e Z Fold 5;

Galaxy Tab S9, Tab S9+ e Tab S9 Ultra.

Principalmente, l’aggiornamento sarà attivo per tutti quei dispositivi, siano essi smartphone o tablet, rilasciati nel 2023. Invece, modelli come Galaxy A54, Galaxy Tab S9 FE/FE+ e Galaxy A23 non avranno la possibilità di aggiornare le proprie funzioni a Galaxy AI.

Quando arriva Galaxy AI con l’aggiornamento One UI 6.1

Oltre ai dispositivi compatibili, l’attenzione si concentra sulla data di lancio del nuovo aggiornamento. Secondo diversi annunci, anche se non è presente una data ufficiale, sembra che Samsung inizierà a lanciare One UI 6.1 a partire dalla fine di marzo. Questo aggiornamento segnerà l’inizio di un’evoluzione per i dispositivi Samsung, che si amplierà sempre più nel futuro con le funzionalità basate sull’intelligenza artificiale.

Anche se la data dell’annuncio dell’uscita non è ufficiale, è possibile conoscere le funzionalità di Galaxy AI che arriveranno sui dispositivi mobili compatibili. In particolare, Samsung promette diverse funzionalità dopo l’aggiornamento, per i dispositivi compatibili, alla versione One UI 6.1. Ecco quali:

Live Translate;

Chat Assist;

Note Assist;

Circle to Search;

Generative Edit;

Edit Suggestion;

Instant Slow-mo (non sarà disponibile per Galaxy S23 FE).

Tuttavia, le funzionalità non sono ancora del tutto finite. Infatti, per i dispositivi Galaxy compatibili con l’aggiornamento One UI 6.1, che permetterà di accedere alle diverse funzioni basate sull’intelligenza artificiale, esiste la possibilità di generare sfondi con l’intelligenza artificiale semplicemente attraverso un’istruzione di testo. Ricordando che, alcune delle funzionalità richiedono l’accesso all’account Samsung. Inoltre, tra le altre precisazioni tecniche, si può dire che alcune funzionalità, come Chat Assist, saranno limitate alla tastiera Samsung, mentre Browsing Assist richiederà l’utilizzo del browser Internet Samsung. In ogni caso, le novità di questo aggiornamento stanno portando gli utenti a essere sempre più affascinati dall’intelligenza artificiale e ad attendere con grandi aspettative le nuove funzionalità portate da Galaxy AI, anche per i smartphone Samsung più vecchi.