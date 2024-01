Samsung Galaxy S24 Ultra: confermato l'uso di Galaxy AI

Alla presentazione dei nuovi smartphone top di gamma di casa Samsung manca ormai poco, l’evento Unpacked in occasione del quale saranno annunciati i nuovi Samsung Galaxy S24 è infatti ufficialmente fissato per il 17 gennaio. Nel mentre, però, continuano a venire diffusi nuovi leak, in particolare per quel che riguarda la variante Ultra.

Samsung Galaxy S24 Ultra: poster e grafiche confermano il brand Galaxy AI

È notizia proveniente dal Brasile quella che diversi rivenditori fisici di elettronica hanno iniziato a esporre poster e grafiche promozionali del dispositivo. Non ci sono troppi dettagli tecnici, ma vi è una conferma ormai irrevocabile del design e del focus sull’intelligenza artificiale con il brand Galaxy AI.

Le foto immortalano quella che dovrebbe essere la variante grigio titanio, che tra l’altro corrisponde all’effettivo materiale usato per la scocca. La S Pen trova invece posto sulla scocca posteriore, ma da informazioni precedentemente trapelate si apprende che ci sarà un alloggiamento per riporla direttamente dentro allo smartphone, risultando come di consueto accessibile dal bordo inferiore.

Per quel che riguarda l’impiego dell’intelligenza artificiale Galaxy AI, dovrebbe trattarsi di una serie di funzioni che consentiranno all’utente di generare contenuti e ottenere nuove informazioni, analogamente a quanto permesso dalle soluzioni concorrenti.

Più precisamente, corre voce che Galaxy AI permetterà di realizzare traduzioni in tempo reale durante chiamate vocali, generare sfondi ed effetti meteo per il lock screen, generare riassunti delle note nell’app ufficiale Samsung, generare trascrizioni testuali di video/audio chat di gruppo fino a dieci partecipanti con riconoscimento delle varie voci e generare immagini riempitive