Galaxy AI anche su Galaxy S22, Z Fold/Flip4 e Tab S8

Samsung ha portato Galaxy AI su un numero maggiore di dispositivi. Le funzionalità che sfruttano l’intelligenza artificiale generativa, introdotte con la serie Galaxy S24, arriveranno anche su Galaxy S22, Z Fold4, Z Flip4 e Tab S8 all’inizio di maggio, grazie all’aggiornamento One UI 6.1 (Android 14).

IA anche sui vecchi dispositivi

Galaxy AI sfrutta la potenza dei processori Snapdragon 8 Gen 3 e Exynos 2400 per l’esecuzione delle funzionalità. Tre di esse rimangono esclusive per la serie Galaxy S24. Si tratta di Instant Slow-mo (generazione di fotogrammi per i video in slow motion), Lockscreen Wallpaper Weather Effects (effetti delle condizioni meteo per le immagini del lock scren) e Super HDR.

I Galaxy S22, Z Fold 4, Z Flip 4 e Tab S8 supportano le altre 10 funzionalità IA:

AI-Generated Wallpaper : genera sfondi a partire da prompt testuali

: genera sfondi a partire da prompt testuali Browsing Assist : genera riassunti di pagine web o articoli

: genera riassunti di pagine web o articoli Chat Assist : traduce messaggi in tempo reale (solo per Messaggi e alcune app di messaggistica)

: traduce messaggi in tempo reale (solo per Messaggi e alcune app di messaggistica) Circle to Search : cerca informazioni online su ciò che viene cerchiato

: cerca informazioni online su ciò che viene cerchiato Edit Suggestion : suggerisce le modifiche per migliorare immagini e video

: suggerisce le modifiche per migliorare immagini e video Generative Edit : permette di modificare le foto, ad esempio rimuovendo gli oggetti

: permette di modificare le foto, ad esempio rimuovendo gli oggetti Interpreter : converte la voce in testo tradotto durante una conversazione in persona

: converte la voce in testo tradotto durante una conversazione in persona Live Translate : traduce una chiamata telefonica in tempo reale

: traduce una chiamata telefonica in tempo reale Note Assist : riassume e formatta gli appunti in Samsung Notes

: riassume e formatta gli appunti in Samsung Notes Transcript Assist: trascrive le registrazioni vocali dei meeting con riassunto e traduzione

Samsung non specifica una data esatta, né una roadmap per i singoli paesi. Gli utenti devono quindi verificare la disponibilità dell’aggiornamento nel corso dei prossimi giorni.