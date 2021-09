Galaxy Buds Live: a questo prezzo sono un regalo

Gli auricolari true wireless di Samsung, i Galaxy Buds Live, sono in promozione su Amazon. Grazie al ribasso del 47% te le porti a casa praticamente a metà prezzo pagandoli 100,00€ tondi tondi e risparmiando circa novanta euro sul prezzo di listino.

Disponibili per le spedizioni Prime non solo li ricevi a casa gratuitamente, ma anche in pochissimo tempo.

Samsung Galaxy Buds Live: gli auricolari che ti stupiscono

Ne hai provati e riprovati ai auricolari? Beh, se ancora non hai trovato la tua felicità un motivo c'è ed è che non hai mai avuto alle orecchie le Samsung Galaxy Buds Live. Semplicissime all'apparenza, queste wearable sono un concentrato di tecnologia e ti permettono di ascoltare tutti i tuoi brani preferiti in qualità superba.

Grazie alla loro struttura appositamente studiata non solo si adattano al tuo orecchio come se fossero stati creati su misura, ma rimangono finanche lì per non muoversi neanche davanti agli scatti più improvvisi. Questa features, come potrai capire, è essenziale per poter andare in giro e non temere di perderli in circostanze strane.

Le vere chicca di questi auricolari, tuttavia, sono gli altoparlanti integrati che restituiscono un audio da concerto. Li indossi e sarai in compagnia dei tuoi artisti preferiti. Inoltre la cancellazione attiva del rumore ti permette di fare affidamento su una purezza assoluta sia in fase di ascolto che di chiamata considerato che non mancano i microfoni integrati.

Se devi gestire la riproduzione musicale puoi semplicemente sfiorare o una o l'altra wearable grazie ai controlli touch e se rimani senza carica, con quella rapida risolvi i tuoi problemi.

Insomma, sono pazzeschi. Quindi acquista subito il tuo paio di Samsung Galaxy Buds Live su Amazon a soli 100,00€. Li ordini e li ricevi a casa in quattro e quatt'otto con le spedizioni Prime garantite. Se sei cliente standard puoi riceverle senza costi aggiuntivi presso i punti di ritiro.