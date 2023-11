Galaxy Fox supera i 100.000 dollari nei primi giorni della sua prevendita

A parte un brevissimo flash di Grok, una nuova memecoin ispirata al progetto AI di Elon Musk che ha affascinato e poi ha mollato la presa più velocemente del lancio abortito dell’astronave Space X, il settore delle memecoin è stato abbastanza tranquillo di recente. Lo spazio sembra pieno di progetti “copy cat” che sono poco più di piccole modifiche di monete esistenti – essenzialmente copiano e incollano il codice per creare inutili imitazioni senza alcun potere a lungo termine. Ma in questa arena è entrato un nuovo concorrente serio – e fortunatamente questa volta non è solo un altro perditempo. Infatti, Galaxy Fox ($GFOX) si sta delineando come una delle migliori prevendite ICO, secondo gli analisti che si concentrano sulle monete a micro-cap.

La fondazione Galaxy Fox ha fatto scalpore questa settimana quando ha annunciato di aver superato i 100.000 dollari nei primi giorni della prevendita, ponendo il progetto in netto anticipo rispetto alla tabella di marcia originale. Questa notizia è di buon auspicio per il debutto di questa moneta da gioco P2E, che ha alcune caratteristiche abbastanza intelligenti che la rendono un vero e proprio punto di riferimento nel panorama delle memecoin. Dimostra inoltre che gli investitori non hanno perso l’appetito per le corse sfrenate nel mercato delle memecoin, soprattutto se un progetto ha una certa legittimità e utilità – come è sicuramente il caso di Galaxy Fox.

$GFOX rispecchia le caratteristiche utili che sono state progettate su Dogecoin e Shiba Inu di recente, ma poi le supera combinando NFT, staking, token burns e funzioni di gioco AAA. In sostanza, i suoi sviluppatori sono stati in grado di imparare dai precedenti progetti di meme/monete di gioco e di costruire qualcosa di nuovo, innovativo ed eccitante che ha la migliore tecnologia già integrata nel suo design sin dall’inizio – nello stesso modo in cui Solana ha imparato dai limiti di Ethereum prima del lancio, dandogli un enorme vantaggio nel mercato della blockchain.

GameFi e P2E

Il cuore dell’ecosistema Galaxy Fox è un nuovo ed entusiasmante gioco runner web3. I giocatori possono guadagnare gettoni GFOX ottenendo i primi posti nel gioco. È possibile aumentare le proprie possibilità acquistando le NFT di Galaxy Fox, ognuna con caratteristiche, punti di forza e debolezze uniche, che offrono varietà e un vantaggio sugli avversari.

Inoltre i giocatori possono migliorare temporaneamente i propri attributi, aumentando forza, velocità, agilità e potenza utilizzando i gettoni $GFOX, la valuta nativa, per acquistare i booster degli attributi. Questi potenziamenti forniscono vantaggi competitivi nelle battaglie contro gli altri giocatori.

Alla fine di ogni stagione di $GFOX, che comprende segmenti settimanali e mensili, il primo 20% dei giocatori in classifica riceverà come ricompensa valute di gioco, che potranno essere scambiate con gettoni $GFOX. Per premiare costantemente la comunità, il 50% dei fondi generati dalle vendite di oggetti di gioco sarà destinato al fondo premi, distribuito tra i primi 20% dei giocatori, offrendo quindi l’opportunità di guadagnare denaro reale mentre ci si diverte con il gioco.

Considerando che il progetto è ancora nelle fasi iniziali della sua prevendita e che a lungo termine esso potrebbe essere lanciato sulle principali borse centralizzate, $GFOX è sicuramente una moneta da tenere d’occhio. Con una solida tokenomics e un modello deflazionistico che include ricompense per lo staking, ha delle basi solide che potrebbero cambiare le carte in tavola nello spazio delle memecoin.

Conclusione: la prevendita di $GFOX mostra un forte potenziale

La prevendita di Galaxy Fox è strutturata in modo da premiare i primi investitori. È suddivisa in dieci fasi. Partendo da un prezzo di 0,00066 dollari nella fase 1, si prevede che il valore del token cresca in modo significativo durante tutte le fasi della prevendita. Si prevede inoltre che il prezzo salga a 0,002904 dollari, con un guadagno del 450% rispetto all’offerta iniziale, rendendo questa una delle migliori prevendite ICO del 2023. La reazione positiva del mercato, che ha già raggiunto le 6 cifre in pochissimo tempo dal lancio di $GFOX, la dice lunga sulla sua redditività.