Galaxy Note 20 5G: offerta imperdibile su Amazon

In attesa di conoscere le sorti della famosa serie di smartphone (il supporto per la stilo S Pen verrà aggiunto anche ai modelli pieghevoli), gli utenti possono approfittare dell’ottima offerta di Amazon. Il Samsung Galaxy Note 20 5G (colore Mystic Bronze) può essere acquistato al prezzo di 749,00 euro. Il risparmio rispetto al prezzo di listino è di 330 euro.

Galaxy Note 20 5G: sconto del 31%

Il Galaxy Note 20 5G è lo smartphone aziendale per eccellenza. Grazie alla stilo in dotazione, all’ampio schermo Super AMOLED Plus da 6,7 pollici (2400×1080 pixel) e soprattutto alla connettività 5G, gli utenti business possono rimanere online sfruttando la velocità delle reti di nuova generazione.

Il Galaxy Note 20 5G integra il processore octa core Exynos 990, 8 GB di RAM LPDDR5 e 256 GB di storage UFS 3.1. La fotocamera frontale in-display ha un sensore da 10 megapixel, mentre per quelle posteriori sono stati scelti sensori da 12, 12 e 64 megapixel (standard, ultra grandangolare e teleobiettivo).

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ax, Bluetooth 5.0, GPS, Galileo, NFC, LTE e 5G. Tra le funzionalità aziendali spicca Samsung Wireless DeX che permette di migliorare la produttività, collegando lo smartphone ad uno schermo esterno. Il Galaxy Note 20 5G può essere acquistato su Amazon al prezzo di 749,00 euro, invece di 1.079,00 euro (sconto del 31%).