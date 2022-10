Galaxy S22 Ultra 256 GB: sconto FOLLE con le offerte Prime Day

Samsung Galaxy S22 Ultra da 256 GB è il grande protagonista delle offerte Prime Day di oggi: il potente smartphone Android della casa coreana puoi farlo tuo infatti con uno sconto di ben 379,10€ sul prezzo di listino.

L’offerta è riservata in esclusiva agli abbonati Amazon Prime. Se non sei iscritto, puoi farlo adesso, usufruire della prova gratuita di 30 giorni e accedere a tutti gli sconti dei Prime Day che termineranno alle 23:59 di questa sera.

Galaxy S22 Ultra da 256 GB: il meglio del panorama Android in offerta per i Prime Day

Samsung Galaxy S22 Ultra è il modello di punta dell’ultima linea di smartphone della casa coreana. Il suo splendido display AMOLED 2X ha una luminosità massima spaventosa di ben 1750 nit, consentendoti di avere un’ottima visibilità anche all’aperto durante le giornate più soleggiate.

Impossibile non menzionare il comparto fotocamere da 108 megapixel, che con tecnologie di ultima generazione sono in grado di catturare più luce, movimento e dettagli senza riflessi o abbagli: impressionante lo zoom ottico e lo scatto in modalità notturna, oltre alla registrazione video fino in 8K con dettagli nitidi e ricchi come non mai.

La S Pen integrata nel design puoi trasformarla in una penna con cui prendere appunti direttamente sul telefono o come strumento per editare i video che hai registrato. Grazie alla latenza migliorata, sarà come scrivere con l’inchiostro.

Tutto questo in una confezione che include anche il caricabatterie Samsung da 25W per la Ricarica Super-Rapida, per ricaricare il tuo Galaxy S22 Ultra da 256 GB in modo pratico e veloce. Un regalo incluso nel prezzo che ha uno sconto esclusivo di 379 euro fino a stasera. Approfittane!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.