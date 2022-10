Galaxy S23 Ultra: prestazioni SUPER dagli ultimi benchmark

C’è grande attesa su Galaxy S23 Ultra, il nuovo flagship Android del gigante coreano che verrà presentato agli inizi del prossimo anno. Pochi giorni fa, il modello Standard è apparso su Geekbench con punteggi di una certa importanza: una tendenza che adesso viene replicata adesso anche dalla variante Ultra.

Sappiamo che la nuova famiglia di smartphone sarà alimentata dal processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Il produttore pare abbia scelto un metodo di approccio un po’ diverso da quel che ci si aspettava, con un core applicativo ad alta potenza a 3.36GHz, quattro core di fascia media operanti a 2,80GHz e tre core piccoli con velocità a 2,02GHz. Una disposizione che sembra aver fatto la differenza.

Galaxy S23 Ultra: i benchmark parlano di un passo in avanti eccezionale

Comparso su Geekbench, come prontamente segnalato da MySmartPrice, il modello statunitense di Galaxy S23 Ultra ha fatto registrare un punteggio di 1521 nel test single-core e di 4689 nel multi-core. Per paragonare: S22 Ultra aveva ottenuto rispettivamente 1157 e 3307 punti negli stessi test.

Numeri alla mano, quindi, siamo di fronte ad un aumento a dir poco significativo e che potrebbe migliorare ancora in vista del lancio, dato che quella trattata è una versione non definitiva mancante di tutte le ottimizzazioni software previste per il modello che verrà commercializzato.

Inoltre, il dispositivo testato aveva 8 GB di RAM, ma sappiamo già che Samsung dovrebbe vendere anche una versione da 12 GB. Prestazioni che saranno potenziate ulteriormente dalla nuova tecnologia DRAM LPDDR5X annunciata dal produttore proprio di recente.

Galaxy S23 Ultra promette davvero bene, se si pensa anche alla fotocamera da 200 megapixel di cui si chiacchiera negli ultimi tempi, un design leggermente rivisto, display da 6.8 pollici e batteria da 5000mAh. Il lancio è atteso, come detto, agli inizi del 2023.

