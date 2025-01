Galaxy S25: nuovamente con RAM Samsung nei prossimi mesi

Tra pochi giorni saranno tolti i veli ai nuovi e tanto attesi Galaxy S25, per la precisione in occasione dell’evento Unpacked che andrà in scena il 22 gennaio a San Jose A quanto pare, gli smartphone faranno ricorso prevalentemente alla RAM prodotta da Micron, invece che da Samsung come di consueto per la gamma Galaxy S, ma si tratterà solo di una misura momentanea e in un secondo momento tutto tornerà alla normalità.

Galaxy S25 con RAM Samsung in un secondo momento

Andando più in dettaglio, corre voce che Samsung avrebbe abbia qualche problema a mantenere basse le temperature dei suoi chip LPDDR5X nel passaggio di processo produttivo da 13 a 12 nm. L’azienda, però, sarebbe riuscita a risolvere i problemi produttivi, per cui il massiccio ricorso a Micron sarà solo momentaneo. Non sono stati forniti tempi esatti, ma è lecito pensare che nel giro di qualche mese buona parte dei Galaxy S25 in vendita avrà chip Samsung.

Da tenere ben presente che il colosso sudcoreano utilizza chip Micron e di altri fornitori già da tempo, per cui durante i mesi iniziali di commercializzazione dei nuovi flagship varierà solo la proporzione tra la RAM prodotta da altri e quella proprietaria. A livello tecnico e sul fronte prestazioni non dovrebbe però cambiare nulla.

È inoltre bene precisare che non solo Samsung, ma quasi tutti i produttori di smartphone acquistano parti attraverso più fornitori. Si tratta di stabilizzare la catena di approvvigionamento in modo che la produzione non sia interrotta e di ridurre i prezzi delle parti attraverso la concorrenza.