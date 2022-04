Galaxy S9: Samsung dice stop agli aggiornamenti

A marzo 2022, tutti gli utenti che ancora oggi posseggono un Galaxy S9, il top di gamma di casa Samsung dell’anno 2018, hanno ricevuto un aggiornamento dopo ben quattro anni dal lancio. L’update è giunto a sorpresa, al fine di implementare alcune migliorie sul fronte sicurezza, applicare dei bug fix e la patch del mese. A quanto pare, però, è stato l’ultimo ad essere rilasciato dalla sudcoreana per il suddetto dispositivo.

Samsung Galaxy S9: interrotti gli update di sicurezza e supporto tecnico

Stando a quanto emerso nel corso delle ultime ore, infatti, la gamma Galaxy S9 non riceverà più aggiornamenti di sicurezza e supporto tecnico da parte di Samsung. Come noto, la politica di update dell’azienda prevede l’abbandono di un dispositivo dopo che questo è passato per un anno al ciclo di aggiornamenti trimestrale e questo è stato esattamente il caso della serie Galaxy S9.

Tutti i Galaxy S9 resteranno quindi fermi ad Android 10 con One UI 2.5, salvo casi eccezionali in cui Samsung decida di intervenire per rimediare a problemi particolarmente rilevanti, come ad esempio è accaduto con i Galaxy S8 a dicembre scorso, quando con il supporto ufficiale l’azienda ha inviato un update del firmware con svariati fix su privacy e sicurezza, fornendo pure le patch più recenti.

Da notare che, contemporaneamente all’azione di cui sopra, la gamma Galaxy S10 entra invece a fare parte del gruppo di dispositivi soggetti a ricevere aggiornamenti su base trimestrale, per cui nel 2023 si dovrebbe assistere alla fine del supporto pure per la gamma in questione.