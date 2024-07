Galaxy Watch Ultra e Watch7: prezzo minimo, coupon e omaggio

I due nuovi smartwatch Wear OS 5 presentati all’evento Galaxy Unpacked sono già su Amazon, con la prenotazione al prezzo minimo garantito: si tratta di Samsung Galaxy Watch Ultra e di Samsung Galaxy Watch7. Inoltre, con i codici promozionali puoi ottenere fino a 100 euro di sconto e un omaggio. Vediamo tutti i dettagli.

Samsung Galaxy Watch Ultra in offerta su Amazon

Galaxy Watch Ultra ha una cassa in titanio di grado aerospaziale da 47 mm, una batteria di lunga durata, connettività LTE e funzionalità avanzate per il monitoraggio dei parametri biometrici e dell’attività fisica. Lo puoi comprare subito con uno sconto di 100 euro (a 599 euro invece di 699 euro) applicando il codice promozionale TRADEIN100 che trovi nella scheda del prodotto, scegliendo tra le colorazioni Titanium Gray, Titanium Silver e Titanium White. Inoltre, in omaggio c’è il cinturino Galaxy Watch Band.

La promozione su Samsung Galaxy Watch7

Per quanto riguarda Galaxy Watch7, invece c’è la ghiera touch, l’inclusione dell’intelligenza artificiale, GPS, Bluetooth e molto altro. Trovi tutti i dettagli nella descrizione completa. Queste le versioni e le colorazioni disponibili, con uno sconto di 40 euro grazie al codice promozionale TRADEIN40 e cinturino Galaxy in omaggio.

Con la prenotazione al prezzo minimo garantito si intende che, se il prezzo dovesse scendere da qui alla fine del periodo di preordine, Amazon applicherà in automatico l’ulteriore sconto prima di addebitare il pagamento.