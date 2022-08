Il Galaxy Z Fold 4 trasformato in un Windows Phone è sorprendente

Galaxy Z Fold 4 è uno degli ultimi smartphone pieghevoli lanciati da Samsung nelle scorse settimane. Come sempre accade in questi casi, gli utenti si sono già lanciati in esperimenti più o meno interessanti. Uno dei migliori è quello dello YouTuber Mark Spurrell, che ha deciso di trasformarlo in un vecchio Windows Phone.

Proprio così. Dando un’occhiata al video qui sopra è possibile anche vedere come lo ha realizzato: è “bastato” utilizzare due launcher personalizzati per Android e giocare con alcune routine Bixby per far sì che il nuovo smartphone pieghevole della compagnia coreana si trasformasse in un dispositivo Windows.

L’incredibile Samsung Galaxy Z Fold 4 che diventa un Windows Phone

Il risultato finale è sorprendentemente ben riuscito: troviamo i riquadri tipici della vecchia interfaccia di Windows Phone quando il telefono è chiuso. Aprendolo invece l’esperienza diventa quella di un desktop simile a Windows 10, con tanto di scorciatoie e menu di avvio che elenca tutte le applicazioni.

In basso a sinistra trovano posto i widget per l’orologio e il calendario, una shortcut per le impostazioni rapide e un pannello completo per impostazioni e notifiche.

Dal punto di vista tecnico, Spurrell spiega che non si tratta di un procedimento perfetto, dato che l’utilizzo di due launcher rende l’esperienza un po’ instabile. Siamo comunque di fronte ad un esperimento amatoriale e il responso finale sembra più che ottimo. Che possa ispirare anche Microsoft?

