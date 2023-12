GameSir X3 Type-C: l'EVOLUZIONE del gioco per smartphone (-17%)

Se sei un appassionato di giochi per smartphone, il GameSir X3 Type-C è l’accessorio che trasformerà radicalmente la tua esperienza di gioco. E cosa c’è di meglio di approfittare del super sconto del 17% su Amazon per portarlo a casa oggi? Approfitta subito di questa occasione e acquistalo al prezzo speciale di soli 99,99 euro.

GameSir X3 Type-C: un’occasione da prendere al volo

Il GameSir X3 Type-C va oltre le aspettative di un semplice controller di gioco per smartphone. È anche un dispositivo di raffreddamento avanzato, sfruttando la tecnologia peltier per offrire un’ampia area di raffreddamento e prestazioni ultra-veloci. Con una diminuzione di 24°C sulla temperatura del tuo device, ti garantirà una sessione di gioco senza precedenti.

La chiave per vincere in ogni gioco è la reattività, e il GameSir X3 Type-C offre zero input delay collegandosi direttamente al tuo smartphone Android tramite la porta Type-C. Senza ritardi di segnale wireless, avrai un vantaggio decisivo sul campo di gioco.

Un’opzione di personalizzazione unica è data dal layout ABXY rimovibile. Grazie al design magnetico, puoi facilmente scambiare tra il layout Xbox e quello Switch, adattando il controller alle tue preferenze di gioco con un semplice gesto.

La flessibilità del GameSir X3 Type-C è evidente nel suo design elasticizzato, che si adatta a una vasta gamma di telefoni Android di tipo C. La molla interna resistente garantisce durata nel tempo, e la ventola di raffreddamento può essere posizionata senza ostruzioni alla fotocamera. Oltre a tutto ciò, il GameSir X3 Type-C è pronto per il cloud gaming, supportando una varietà di servizi come Xbox Game Pass, Amazon Luna, Stadia e molti altri. Senza possedere una console, potrai goderti i tuoi giochi preferiti ovunque tu sia.

Non lasciarti sfuggire l’opportunità di portare il tuo gioco mobile al livello successivo con il GameSir X3 Type-C, ora in super sconto del 17% su Amazon. Approfitta subito di questa promozione e acquistalo al prezzo vantaggioso di soli 99,99 euro, prima che sia troppo tardi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.