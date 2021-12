Gamification Mondly: impara una lingua straniera!

Imparare una lingua straniera è come avere una chiave universale che ti apre le porte del Mondo. Per viaggiare, certo, ma soprattutto per trovare un lavoro all'estero più facilmente. Mondly lo sa bene e ha lanciato un'offerta molto interessante per impararne una tramite gamification. Scopriamo di seguito cos'è la strategia Gamification Mondly.

Vuoi un esempio? Per pochi giorni ha lanciato una straordinaria promozione grazie alla quale pagherai 12 mesi di servizio, con 41 lingue disponibili, 47.99 euro anziché 479.90! Uno sconto del 90%!

Scopriamo di più l'offerta Mondly nei dettagli.

Gamification Mondly per imparare le lingue come funziona

Padroneggiare una nuova lingua con Mondly è divertente, veloce e facile. La solida scienza neurale si combina con tecnologie all'avanguardia per farti parlare nuove lingue più velocemente di chiunque altro.

Mondly permette di imparare una nuova lingua poggiando soprattutto sull'aspetto ludico della cosa.

Utilizzando strategie di ludicizzazione e tecnologie avanzate di apprendimento delle lingue, Mondly aiuterà quanti decideranno di utilizzare i suoi servizi, ad imparare le lingue in modo rapido ed efficace.

Ecco alcune delle caratteristiche del servizio gamification Mondly:

Concentrarsi sulle frasi, non sulle singole parole: Concentrandoti su frasi comuni, si inizierà a memorizzare le parole più comuni, formare frasi e prendere parte a conversazioni in pochi minuti, non in ore Ascoltare persone madrelingue: Mondly lavora con attori madrelingua professionisti e ti godrai pronunce impeccabili e accenti naturali. Praticare conversazioni reali: Utilizzo di un Chatbot con riconoscimento vocale di prim'ordine e corsi esclusivi in ​​Realtà Aumentata. Consolidare le proprie conoscenze utilizzando un sistema di ripetizione unico: Mondly utilizza intervalli di ripetizione testati ed efficaci che ti aiuteranno a imparare rapidamente nuove lingue.

Gamificazion Mondly: impara 41 lingue

La maggior parte delle app per l'apprendimento delle lingue che si trovano online (e in modo tradizionale) consente di imparare solo dall'inglese. Certo, sicuramente la lingua più parlata al mondo per ragioni storiche, e, in tempi più recenti, grazie al predominio della tecnologia. Che costringe a conoscere l'inglese per far parte del mondo digitale.

Invece, Mondly offre l'insegnamento di ben 41 lingue. Non è facile riuscirci, ma il progetto ritiene che sia comunque importante.

D'altronde, lo ritengono già 90 milioni di utenti iscritti al momento della scrittura.

Mondly crede molto nelle nuove tecnologie. Ecco qualche esempio: