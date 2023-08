Voglia di gaming? Asus Rog Strix G16 con RTX 4050 a prezzo top

Guadagna 250 euro acquistando un Asus Rog Strix G16 a soli 1499 euro, invece di 1949 euro. Questo super notebook da gaming lo trovi su MediaWorld e include un incredibile regalo. Infatti, grazie al nuovo volantino Back to School, con questo ordine ricevi una Gift Card del valore di 250 euro. Un ulteriore risparmio per te che vuoi il massimo quando giochi.

Con una scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4050 puoi davvero giocare a tutto, anche ai videogiochi più impegnativi a livello grafico. Inoltre, a supporto hai anche il processore Intel Core i7 che garantisce ottime prestazioni in qualsiasi condizione. Con 16GB di RAM, questo Rog Strix è perfetto in quanto a fluidità, gaming e multitasking. Ottimo anche per chi fa lavori di grafica pesante, è un sogno che diventa realtà.

Asus Rog Strix G16: acquistalo e MediaWorld ti regala 250€

Acquista il Notebook Gaming Asus Rog Strix G16, MediaWorld ti regala una Gift Card da 250 euro. Con 512GB di SSD hai già lo spazio necessario per iniziare a giocare. Grazie all’ultimo standard wireless WiFi 6E ti assicuri una connessione internet stabile per i moderni giochi multiplayer. I doppi altoparlanti Dolby Atmos creano un autentico palcoscenico sonoro per immergerti nella scena e diventare a tutti gli effetti il protagonista.

Il display da 16 pollici rende tutto ancora più accattivante. Comodo per giocare in mobilità e per programmare giochi. Insomma, questo Asus diventerà il tuo compagno di avventure, un amico inseparabile pronto per realizzare ogni tua necessità e gestire i nuovi motori di gioco. Approfitta del MediaWorld Back to School per acquistarlo a soli 1499 euro, invece di 1949 euro.

