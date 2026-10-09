 Gaming fluido e immagini reattive: monitor gaming curvo MSI MAG da 24"
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Gaming fluido e immagini reattive: monitor gaming curvo MSI MAG da 24"

Il monitor da gaming curvo MSI MAG da 24 pollici offre un refresh rate da 180 Hz, un tempo di risposta di 1 ms e una curvatura da 1500R.
Gaming fluido e immagini reattive: monitor gaming curvo MSI MAG da 24
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Il monitor da gaming curvo MSI MAG da 24 pollici offre un refresh rate da 180 Hz, un tempo di risposta di 1 ms e una curvatura da 1500R.
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Se i giochi sono il tuo pane quotidiano e stai quindi pensando di acquistare un nuovo monitor da gaming che sia curvo e garantisca ottime prestazioni abbiamo sicuramente scovato l’occasione giusta. Ora su Amazon puoi avere il monitor da gaming curvo MSI MAG da 24 pollici a soli 99 euro.

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MSI MAG: risposta minima e immagini fluide

Sicuramente ciò che conta più di ogni altra cosa in un monitor da gaming è la fluidità delle immagini e l’MSI MAG offre proprio questo. Grazie alla sua frequenza di aggiornamento velocissima da 180 Hz, con Adaptive Sync, avrai sempre immagini reattive anche quando sono molto veloci con un tempo di risposta di appena 1 ms.

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Gode di un pannello VA con risoluzione FHD 1920 x 1080 p in formato 16:9 e una curvatura 1500R che aggiunge quel tocco di qulità per essere ancora più dentro l’azione. La diagonale da 24 pollici è perfetta per avere una buona visione senza dover occupare molto spazio sulla scrivania. Inoltre la cornice è praticamente invisibile sui tre lati e possiede la tecnologia Less Blue light per garantire un minore affaticamento visivo anche dopo diverse ore che stai davanti al monitor. Ci sono poi le porte HDMI e DP che ti permetteranno di collegare facilmente computer e console di gioco.

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Pubblicato il 9 ott 2026

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Michea Elia
Pubblicato il
9 ott 2026
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