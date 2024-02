Gaming Online senza lag con la Fibra di Aruba

Il Gaming Online è sicuramente un mondo a parte e molto di nicchia. I gamers, infatti, ricercano sempre la migliore qualità per la loro attrezzatura per giocare sia per quanto riguarda la connessione internet sia per tastiere ed altro. Sicuramente quella di Aruba Fibra è una delle proposte più interessanti attualmente disponibili nel settore delle telecomunicazioni.

Oltre alle performance, la Fibra di Aruba, provider italiano con pluriennale esperienza nel mondo hosting, è anche piuttosto economica. Il canone promozionale attualmente in vigore per tutte le nuove richieste è pari a soli 17,69 euro mensili per il primo semestre. Inoltre, è possibile usufruire dell’attivazione gratuita.

La soluzione in questione è stata pensata anche per i gamers più esigenti vista la possibilità di estendere la velocità in download fino a 10 Gigabit al secondo ed in upload fino a 2.5 Gigabit al secondo con soli 12 euro aggiuntivi ogni mese.

Gaming Online con la Fibra di Aruba: i dettagli

L’offerta entry-level a meno di 18 euro al mese non include il modem a noleggio. Per ricevere il router in combinazione con la tariffa sarà necessario sottoscrivere la promozione Fibra Aruba All-in Promo a 19,89 euro al mese per i primi sei mesi. La vera Fibra Ottica di Aruba in FTTH è disponibile anche nelle cosiddette Aree Bianche. In questo caso, al canone mensile bisognerà aggiungere 5 euro.

A seconda della tariffa scelta, con o senza modem a noleggio, varia anche la scadenza della promozione. Per la versione Base priva di Modem, la scadenza della promo è fissata per il 22 Aprile 2024, mentre, la Promo All-In è attivabile entro il 29 Aprile 2024. In entrambi i casi non sono previsti costi di attivazione iniziali. Inoltre, la disdetta o la migrazione verso altro carrier ha un costo fisso di 20 euro.

