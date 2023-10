Gaming SENZA INTERRUZIONI: scopri la VPN a 2,99€ mese

Sei stanco di giocare online e perdere per colpa della tua connessione dati scadente e non delle tue capacità? Torna a vincere grazie a un gaming senza interruzioni sfruttando tutta la tecnologia di una buona VPN. Sul mercato ce ne sono tantissime, ma qual è quella giusta? Secondo gli esperti NordVPN è completa ed efficace al 100% in questo campo. Oggi la ottieni a soli 2,99 euro al mese con 3 mesi extra gratis.

Stai tranquillo perché acquistarla e attivarla sui tuoi dispositivi non è niente di difficile. Tutti i procedimenti sono semplicissimi e immediati, che ti richiederanno solo pochi minuti del tuo tempo. Per prima cosa devi acquistare uno dei piani disponibili. Noi ti consigliamo quello da 2,99 euro, in offerta al 60% di sconto grazie alla promozione Black Friday. Tra l’altro, oggi hai anche altri 3 mesi extra gratis in regalo.

Una volta confermato il tuo ordine, puoi scaricare l’applicazione ufficiale che è compatibile con tutti i sistemi operativi. Essendo multidispositivo la puoi installare sui tuoi device senza problemi né impedimenti e fino a un massimo di 6 dispositivi contemporaneamente. Fatto questo devi solamente attivarla con un semplicissimo tap. Scegli tu il server che preferisci oppure lascia che sia la VPN a deciderlo in base al migliore in quel momento per un gaming senza interruzioni.

Gaming fluido con questa VPN

Come fa NordVPN a garantirti un gaming senza interruzioni semplicemente agendo come VPN? La risposta sta nei suoi 5800 server di sua proprietà che forniscono costantemente una larghezza di banda illimitata. Questo particolare fa sì che la tua connessione dati benefici di maggiore stabilità e più velocità anche in quei momenti in cui il traffico dati diventa intenso. Niente male vero? È come viaggiare online sempre sulla corsia di emergenza.

Inoltre, in “barba” agli ISP che a volte limitano larghezza di banda e velocità della connessione perché allarmati da un eccessivo consumo, NordVPN ti fornisce un Indirizzo IP e una posizione virtuale differenti da quelli reali. Ciò ti permette di navigare e rimanere connesso online in totale anonimato, evitando così di fornire dati e informazioni preziose che potrebbero ritorcersi contro una buona qualità della tua connessione dati.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.