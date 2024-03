Gaming senza interruzioni: scopri la VPN a €3,39 al mese

Scegli la VPN giusta e goditi un’esperienza di gaming senza interruzioni, rallentamenti o compromessi. I vantaggi sono molti: tutela della privacy, velocità ottimale per il multiplayer, possibilità di utilizzare la piattaforma come un server multimediale sicuro, blocco del tracciamento, connessione ai server di tutto il mondo e protezione dagli attacchi DDoS. Grazie all’offerta di oggi, NordVPN è in sconto del 67% e propone tre mesi gratis da regalare a un amico o a chi vuoi.

Appassionati di gaming, questa offerta VPN è tutta per voi

Con un solo abbonamento si può configurare il servizio su un massimo di sei dispositivi in contemporanea, inclusi i router, così da poterne beneficiare non solo per i videogiochi, ma anche per la navigazione online, per lo streaming e per la produttività. Rimandiamo alla pagina dedicata per saperne di più. Dunque, se sei un videogiocatore che passa dalla PS5 al PC, dalla Xbox a Switch, nessun problema: puoi farlo senza pensieri, ci sarà sempre NordVPN a proteggere le tue partite e a garantirti la massima velocità.

Grazie alla Virtual Private Network di NordVPN è possibile connettersi a oltre 6.100 server distribuiti nei paesi di tutto il mondo, contando su funzionalità avanzate come la crittografia del traffico dati, lo Split Tunneling, SmartDNS, la protezione dai malware e il blocco del tracciamento per evitare la raccolta delle proprie informazioni personali.

NordVPN e gaming: le piattaforme compatibili

Quali sono le piattaforme compatibili con NordVPN sul fronte gaming? In definitiva: tutte. Sono incluse le console PlayStation (PS5, PS4 e PS3), quelle Xbox (Series X, Series S, One e 360) e Switch. Tutto questo senza dimenticare i PC (Windows, macOS e Linux) e i dispositivo mobile (Android e iOS). La configurazione è semplice e veloce, è sufficiente seguire le istruzioni fornite dopo aver attivato l’abbonamento.