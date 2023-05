Gaming Week Samsung: monitor per gamer al 15% di sconto

Se sei un gamer appassionato e vuoi vivere un’esperienza di gioco immersiva e coinvolgente, non perdere la promozione offerta da Samsung in occasione della Gaming Week sul Samsung Shop Online. Inserendo il codice GAMERS nel carrello, potrai ricevere il 15% di sconto su una selezione di monitor e TV pensati per il gaming.

Monitor e TV Samsung in offerta: le nostre scelte

Per agevolarti nella scelta, abbiamo deciso di selezionare cinque modelli di monitor che soddisferanno le tue esigenze di prestazioni, qualità e design, oltre che ovviamente per il prezzo. Ogni monitor appartiene ad una fascia di prezzo differente:

Monitor Gaming Odyssey Ark – G97NB da 55″: un monitor da 55 pollici con risoluzione 4K e tecnologia QLED che ti offre colori vividi e contrasti elevati. Il monitor ha una curvatura di 1000R che ti avvolge e ti fa sentire al centro dell’azione. Il pannello ha anche una frequenza di aggiornamento di 120 Hz e un tempo di risposta di 1 ms, ideali per i giochi più veloci e fluidi.

Monitor Gaming Odyssey G4 – G40B da 25″: un monitor da 25 pollici con risoluzione Full HD e tecnologia IPS che ti garantisce angoli di visione ampi e immagini nitide. Presente una una frequenza di aggiornamento di 240 Hz e un tempo di risposta di 0.5 ms, perfetti per i giochi competitivi che richiedono reattività e precisione. Il monitor ha un design ergonomico che ti permette di regolare l’altezza, l’inclinazione e la rotazione del pannello.

Monitor Gaming Odyssey G6 da 27’’ QHD Curvo: un monitor da 27 pollici con risoluzione QHD e tecnologia VA che ti offre una maggiore profondità e dettaglio delle immagini. Il monitor ha una curvatura di 1000R che ti immerge nel gioco e una frequenza di aggiornamento di 165 Hz e un tempo di risposta di 1 ms, ottimi per i giochi dinamici e avvincenti. Il monitor ha anche una modalità HDR10 che migliora la luminosità e il contrasto delle scene.

Monitor Gaming Odyssey Neo G8 – G85NB da 32’’ UHD Curvo: un monitor da 32 pollici con risoluzione UHD e tecnologia Mini LED che ti offre una qualità d’immagine eccezionale con oltre un miliardo di colori e una luminosità fino a 2000 nit. Il monitor ha una curvatura di 1000R che ti fa entrare nel gioco e una frequenza di aggiornamento di 240 Hz e un tempo di risposta di 1 ms, ideali per i giochi più esigenti e spettacolari. Il monitor ha anche la tecnologia Quantum Matrix che ottimizza il controllo della retroilluminazione per ridurre l’effetto halo.

Monitor Gaming Odyssey G5 – G55T da 34’’ Ultra WQHD Curvo: un monitor da 34 pollici con risoluzione Ultra WQHD e formato ultrawide che ti offre uno spazio visivo più ampio e immersivo. Il monitor ha una curvatura di 1000R che ti coinvolge nel gioco e una frequenza di aggiornamento di 165 Hz e un tempo di risposta di 1 ms, adatti per i giochi avventurosi e mozzafiato. Il monitor ha anche la modalità HDR10 che arricchisce la gamma cromatica delle immagini.

Non lasciarti scappare questa occasione imperdibile di acquistare uno dei migliori monitor gaming sul mercato a un prezzo vantaggioso. Inoltre, puoi approfittare della possibilità di pagare a rate senza interessi, per rendere il tuo acquisto ancora più conveniente. La promozione è valida fino a esaurimento scorte. Inserisci il codice GAMERS nel carrello e ordina ora il tuo monitor gaming Samsung sul Samsung Shop Online.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.