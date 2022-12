Gannibal: guarda la nuova serie in streaming

Tra le uscite sulle piattaforme in questo ultimo scorcio del 2022, in verità poche di rilievo, vale la pena segnalare Gannibal. Si tratta di una nuova serie realizzata in Giappone, ora in streaming su Disney Plus, consigliata agli amanti del genere thriller. La regia è di Shinzo Katayama (Sibling of the Cape, Segasu), la sceneggiatura è invece affidata a Takamasa Oe (candidato agli Oscar per Drive My Car).

Una nuova serie da guardare in streaming: Gannibal

La storia vede al centro il poliziotto Daigo Agawa, assegnato al villaggio remoto e solo apparentemente tranquillo di Kuge, sperduto tra le montagne, dove può assistere la figlia Mashiro vittima di un trauma. Lì, la maggior parte dei residenti si guadagna da vivere con il mercato del legno di cipresso. Senza svelare troppo sulla trama, così da non inciampare in spoiler, anticipiamo solo che non mancano i colpi di scena e inquietanti sospetti su pratiche di cannibalismo. Di seguito il trailer ufficiale.

I primi due episodi di Gannibal, su sette in totale, sono già disponibili per lo streaming su Disney Plus. Il rating è 16+. Nel cast di attori c’è Yuya Yagira, già premiato al Festival di Cannes 2004 per Nessuno lo sa.

La produzione è ispirata all’omonimo anime di Ninomiya Masaaki, distribuito anche in Italia in diversi volumi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.