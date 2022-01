Garante Privacy, cercasi funzionari per la comunicazione

Gli annunci di lavoro a cui si possa attingere sono molti, ma non sempre succede di poter accedere ad un concorso pubblico per operare in veste di funzionario per il Garante per la Protezione dei Dati Personali. L'Authority ha aperto due bandi di concorso che potranno interessare quanti, operativi nel mondo della comunicazione, possano essere interessati a questo tipo di contesto.

I due bandi sono i seguenti:

un posto di funzionario di livello iniziale, area comunicazione–digital communication specialist , in prova

due posti di funzionario di livello iniziale, area comunicazione, in prova

Le domande devono essere presentate nelle modalità indicate entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.