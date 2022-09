Garanzia di rimborso: quale VPN offre il servizio migliore?

Molti provider che offrono servizi di VPN garantiscono ai propri clienti una garanzia di rimborso.

Ciò significa che è possibile provare lo strumento in tutta tranquillità: nel caso non ci si trovi bene infatti, è possibile chiedere la restituzione del denaro.

Si tratta di una modalità apprezzata soprattutto da chi non conosce ancora le Virtual Private Network, visto che consente di toccare con mano le loro effettive capacità. Per chi invece sta cambiando provider, questa modalità permette di confrontare la piattaforma rispetto alla precedente.

A prescindere dalla situazione, tutto ciò permette di effettuare la sottoscrizione con un certo relax, senza rimanere legati per mesi (spesso per anni) a un servizio poco utilizzabile.

Quale provider del settore offre dunque condizioni migliori in tal senso?

Con CyberGhost hai la garanzia di rimborso a 45 giorni

CyberGhost è una piattaforma che offre una garanzia di rimborso a 45 giorni, di fatto un record per il settore. La maggior parte dei competitor infatti, non va oltre i 30 giorni in tal senso.

Ridurre le qualità di questo servizio a tale formula però, è a dir poco riduttivo: stiamo infatti parlando di una delle migliori VPN sul mercato. CyberGhost è una VPN che offre adeguate garanzie a livello di politica no-log, con la totale assenza di un registro dati dei propri clienti.

In tal senso poi, va anche aggiunta la presenza di un sistema di protezione dati avanzato come la crittografia AES a 256 bit, oltre alla piena compatibilità con i protocolli OpenVPN, IKEv2 e WireGuard.

I server ultra veloci poi, sono ideali nel contesto degli streaming audiovisivi: che si tratti di Netflix, YouTube o altri servizi di questo tipo, CybergGhost è in grado di offrire una riproduzione fluida, senza problemi come il famigerato buffering.

La compatibilità don piattaforme come PC Windows, macOS, Linux e dispositivi mobile (sia iOS che Android), rende questo strumento ancora più flessibile e funzionale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.