Garmin pubblica una FAQ sull'attacco ransomware

Dopo giorni di impasse la situazione che si è venuta a creare in seguito all’attacco subito dall’infrastruttura informatica di Garmin non è ancora del tutto risolta. Quella che pare ormai con certezza l’azione di un ransomware, quasi certamente WastedLocker, ha bloccato sia l’accesso ai servizi della società sia le linee di comunicazione con i clienti e la produzione dei dispositivi.

Nel fine settimana l’azienda statunitense è tornata a pronunciarsi sulla questione dopo un lungo silenzio, scusandosi per i disagi creati e mettendo a disposizione ulteriori informazioni in merito a quanto accaduto.

We want to extend our sincerest apology for the inconvenience the outage has caused for our customers. We hope this FAQ answers some of the questions you have: https://t.co/e3lgtpZ1Ci

— Garmin (@Garmin) July 25, 2020