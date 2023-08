Garmin Fenix 6 Pro Solar a un PREZZO BOMBA su eBay: 350 euro in meno

Non ti accontenti dello Xiaomi Redmi Watch 3 a 76 euro su eBay? Preferisci una soluzione top di gamma per lo sport e sei disposto a spendere oltre 500 euro su uno smartwatch? Allora sempre da eBay riprendiamo l’offerta perfetta per te. Stiamo parlando di Garmin Fenix 6 Pro Solar, orologio in titanio disponibile al 33% in meno, ovvero a ben 350 euro in meno rispetto al prezzo di listino.

Garmin Fenix 6 Pro Solar è un must buy su eBay

Lo smartwatch Garmin Fenix 6 Pro Solar è uno dei modelli sportivi più apprezzati degli ultimi anni, dotato di una cassa da 47 mm con schermo LCD da 1,3 pollici supportato dal vetro Gorilla Glass 3. La scocca resiste anche ad immersioni fino a 10 ATM, mentre la batteria in dotazione è molto speciale in quanto si ricarica con la luce del sole (da cui la dicitura SOLAR nel nome del dispositivo). L’autonomia è dunque pari a 14 giorni durante un utilizzo normale indoor, o fino a 16 giorni con ricarica solare attiva e GPS disattivato.

Tra i sensori in dotazione figurano barometro, termometro, cardiofrequenzimetro, contapassi, altimetro, bussola e, naturalmente, GPS Glonass e Galileo per il collegamento alla navigazione satellitare, in modo da non perdersi durante escursioni.

Precaricati sono i profili attività per trail running, atletica leggera, nuoto, corsa, ciclismo, escursioni, canottaggio, sci, golf, surf, indoor climbing e molto altro ancora. Per non parlare di profili dedicati a surf, sci e alpinismo, mountain bike e persino campi da golf grazie alle mappe CourseView per oltre 43.000 località internazionali.

Il prezzo di listino è pari a 1.049,99 euro ma, con lo sconto attualmente attivo, si scende a 699,99 euro. La consegna è assicurata entro martedì 22 agosto 2023 a costo zero, e il pagamento va completato con carta di credito.

