Xiaomi Redmi Watch 3 su eBay costa SOLO 76 EURO

Se sei alla ricerca di uno smartwatch ma non vuoi spendere troppo su soluzioni di fascia alta come Apple Watch o Samsung Galaxy Watch, sappi che Xiaomi Redmi Watch 3 è disponibile in offerta grazie a un rivenditore italiano che garantisce la consegna entro lunedì!

Xiaomi Redmi Watch 3 imperdibile su eBay

Quali sono le specifiche di questo smartwatch? Xiaomi Redmi Watch 3 si presenta con un design compatto, versatile ed estremamente pratico, grazie alla dotazione di un pannello AMOLED HD da 1,75 pollici di diagonale e a colori. La scocca offre massima sicurezza anche sott’acqua fino a 5 ATM per brevi immersioni, mentre la batteria è una certezza lato autonomia grazie ai 12 giorni di durata dichiarati dal colosso cinese.

Non mancano poi oltre 100 modalità fitness per gestire i propri allenamenti e tenere sott’occhio la qualità dell’attività fisica, per non parlare del microfono in dotazione per rispondere alle chiamate comodamente dal polso. Tra i sensori in dotazione, infine, figurano il classico saturimetro per osservare la saturazione dell’ossigeno nel sangue e un sensore PPG per il battito cardiaco.

Grazie a Redmi Watch 3 potrai accedere a tante informazioni dal polso senza estrarre lo smartphone dalla tasca, spendendo soltanto 75,99 euro. Si tratta di un ottimo prezzo per uno smartwatch, accessibile grazie al taglio del 12% applicato da un rivenditore con oltre 175.000 feedback positivi. Come anticipato, la consegna viene effettuata entro lunedì 21 agosto 2023 a costo zero. Il pagamento del dispositivo va completato con carta di credito, Google Pay o PayPal.

