eBay rilancia SSD Kingston da 240GB in offerta: costa MENO DI 20 EURO

Quando si parla di SSD o Solid State Drive non è così semplice trovare il modello giusto per le proprie esigenze. Spesso si punta alle velocità più elevate possibili per ottenere performance spaziali, soprattutto se si tende a dedicare molto tempo a lavori intensi o al gaming: in tal caso è consigliabile l’acquisto di soluzioni NVMe top di gamma. Altrimenti, però, possono bastare dischi come l’SSD Kingston A400 da 240 GB di capienza, venduto su Ebay a meno di 20 euro grazie a un taglio del 40%.

SSD Kingston al 40% in meno su eBay: che offerta!

Il modello in questione è uno dei best seller su eBay Amazon a causa del suo cartellino molto basso e della sicurezza che offre sia sui computer portatili, dove si incastra perfettamente grazie al form factor a 2,5 pollici; sia sui PC desktop, dove si rivela eccellente per l’installazione del sistema operativo e di qualche software aggiuntivo per la produttività.

Venendo ai numeri esatti, si parla di 500 MB/s in lettura e 450 MB/s in scrittura, oramai uno standard per SSD low-cost come questo. Il rischio di guasti, per di più, è minimo e Kingston offre una garanzia di due anni in caso di problemi imprevisti.

Il rivenditore italiano legato a eBay vende Kingston A400 a 29,99 euro normalmente. Tuttavia, per un periodo di tempo non precisato scende a 17,90 euro con consegna garantita entro inizio settembre e a costo zero. Il pagamento va sempre completato con carta di credito o PayPal, mentre la restituzione può essere effettuata entro 30 giorni con spese di spedizione a carico del venditore.

