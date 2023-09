Garmin Forerunner 55 a 151€ anche Tasso Zero su Amazon

Corri subito su Amazon e approfitta di un’offerta vincente! Acquista ora il Garmin Forerunner 55 a soli 151 euro, invece di 199,99 euro. Si tratta di un prezzo pazzesco da prendere subito al volo. Questo smartwatch pensato per la corsa sarà il tuo compagno fidato durante gli allenamenti, una sorta di personal trainer da polso. I suoi potenti sensori, il sistema GPS incluso e tutte le funzionalità extra lo rendono un prodotto top.

Tra l’altro, acquistandolo ora su Amazon, se sei un cliente Prime hai altri due vantaggi. Prima di tutto la consegna gratuita e veloce direttamente all’indirizzo indicato in fase di ordine. Poi la possibilità opzionale di poter pagare in comode rate a tasso zero con Cofidis. Niente male vero? Allora cosa stai aspettando? Le scorte si stanno esaurendo visto tutto questo spettacolo!

Garmin Forerunner 55: prezzo top, caratteristiche premium

Garmin Forerunner 55 è stato pensato per i runner. Facile da usare, permette a tutti di monitorare le proprie statistiche e perseguire obiettivi di fitness. Grazie al sistema GPS integrato controlli tempo, distanza, andatura e velocità mentre corri o cammini. La batteria fornisce fino a 2 settimane di autonomia, riducendo le ricariche. I sensori da polso consentono di monitorare frequenza cardiaca e altre funzioni per salute e benessere. Inoltre le funzioni per la corsa ti aiutano a esprimere tutto il tuo potenziale.

Acquistalo ora a soli 151 euro, invece di 199,99 euro. Ricordati che per accedere a questa offerta speciale devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.