Garmin Instinct 2 al 21% in meno su Amazon: OTTIMO smartwatch per escursioni

Vuoi uno smartwatch nuovo ma non sai quale modello acquistare? Non ti preoccupare: ti proponiamo noi le alternative perfette sulla base delle tue esigenze. Ad esempio, dopo averti proposto Samsung Galaxy Watch4 in sconto su Amazon nella versione Pink Gold, che scende a tutti gli effetti al nuovo minimo storico, ci spostiamo tra i modelli più tecnici per l’attività fisica poiché, proprio in queste ore, puoi acquistare Garmin Instinct 2 al 21% in meno. Per di più, ordinandolo oggi lo ricevi anche prima di Natale!

Garmin Instinct 2 è imperdibile a questo prezzo!

Lo smartwatch Garmin Instinct 2 è caratterizzato anzitutto da un design Rugged, ovvero estremamente resistente a urti, acqua, polvere e addirittura alle immersioni fino a 100 metri. Con la capacità di tenere duro anche con temperature estreme, è una certezza in qualsiasi condizione meteorologica! In più, grazie alla batteria avanzata in dotazione con una carica completa resiste fino a 28 giorni in modalità smartwatch e 30 ore con GPS sempre attivo.

Con questo orologio puoi praticare ogni tipo di sport e sfruttare le metriche di allenamento avanzate offerte da Garmin, tra cui dinamiche di corsa, VO2 max in base a temperatura e quota, tempi di recupero, Training Load, Training Status, Training Effect e molto altro ancora. O ancora, puoi seguire i piani di allenamento Garmin Coach per ottimizzare le tue sessioni di allenamento, trekking e quant’altro.

Il risultato? Uno smartwatch per attività fisica come pochi altri, disponibile a 236,98 euro al posto di 299,99 euro grazie a un rivenditore di terze parti spagnolo associato ad Amazon. La consegna viene garantita entro il 18 dicembre, ma si consiglia di verificare l’affidabilità tramite le recensioni degli altri utenti.

