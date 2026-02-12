Garmin Instinct 3: sfida i limiti con lo smartwatch indistruttibile

Se sei un amante dell’avventura e ti metti sempre alla prova cercando nuove sfide, ti segnaliamo lo smartwatch perfetto per le tue esigenze che puoi avere anche a un prezzo vantaggioso. Stiamo parlando del leggendario Garmin Instinct 3 che oggi su Amazon puoi avere a soli 404,99 euro, invece che 549,99 euro.

Oggi dunque con lo sconto del 26% avrai la possibilità di risparmiare la bellezza di 145 euro sul totale e per questo straordinario smartwatch non è davvero niente male. È in grado di resistere praticamente a tutto e offre una marea di funzionalità. Inoltre questa promozione ti permette di pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Garmin Instinct 3: nulla è impossibile

Con Garmin Instinct 3 non dovrai mai pronunciare le parole “impossibile”. È uno smartwatch pensato e realizzato per chi vuole spingersi al limite delle proprie capacità e non ti lascia mai. Ha una cassa da 50 mm in polimero fibrorinforzato con lunetta in metallo e un cinturino in silicone resistente. Inoltre è impermeabile fino a 100 metri ed è resistente agli urti con certificazione di grado militare.

Ha un bellissimo display AMOLED rotondo da 1,3 pollici perfettamente visibile sia sott’acqua che alla luce diretta del sole. Potrai avvalerti di tantissime funzioni e notifiche, di quadranti personalizzabili e di oltre 90 applicazioni precaricate per lo sport. Ha il GPS integrato per tracciare i tuoi percorsi e una torcia LED con luminosità selezionabile per illuminare le zone buie quando ne hai bisogno. E poi offre una straordinaria autonomia fino a 18 giorni (7 giorni sempre acceso).

Tutto quello che vuoi da uno smartwatch e qui e aspetta solo di essere messo al polso. Dunque vai immediatamente su Amazon e acquista il tuo Garmin Instinct 3 a soli 404,99 euro, invece che 549,99 euro. Se concludi l’ordine ora lo riceverai a casa entro pochi giorni senza costi in aggiunta, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.