Garmin Swim 2: il compagno PERFETTO per il nuoto (-20%)

Se sei un appassionato di nuoto in cerca del miglior alleato tecnologico, non cercare oltre. Il Garmin Swim 2 è l’apice dell’innovazione nel mondo degli smartwatch per nuotatori, e oggi puoi aggiungerlo alla tua collezione con uno sconto imperdibile del 20% su Amazon. Approfitta subito di questa promozione e fallo tuo al prezzo speciale di soli 199,99 euro, anziché 249,99 euro.

Garmin Swim 2: un’occasione da prendere al volo

Dotato di uno schermo a colori da 1′ HD, il Garmin Swim 2 offre una visualizzazione chiara e dettagliata, arricchendo la tua esperienza in acqua. La rivoluzionaria tecnologia cardio polso Garmin Elevate TM funziona perfettamente anche durante le tue nuotate, consentendoti di monitorare il tuo battito cardiaco senza interruzioni.

L’accelerometro e le vibrazioni integrate aggiungono una dimensione extra al Garmin Swim 2, fornendo non solo dati precisi ma anche un feedback tattile durante le tue attività. Le funzioni di nuoto dedicate e la modalità Multisport ampliano le possibilità di tracciamento delle tue performance in modo intuitivo e completo.

La flessibilità del Garmin Swim 2 si estende anche alla sua compatibilità con gli smartphone, sia iPhone che Android. Sincronizza i tuoi dati, ricevi notifiche e tieni traccia dei tuoi progressi direttamente dal polso. È il compagno perfetto per mantenere la tua routine di allenamento sempre con te.

Con una fascia di circonferenza adatta a polsi tra 129 e 197 mm, il Garmin Swim 2 offre una vestibilità comoda e sicura per tutti. Indossalo senza preoccupazioni, sapendo che è progettato per resistere all’acqua e alle attività più intense.

Cogli l’opportunità di possedere il Garmin Swim 2 a un prezzo eccezionale su Amazon. Non farti scappare questa occasione per elevare il tuo nuoto a nuovi livelli di precisione e funzionalità. Acquistalo subito al prezzo ridicolo di soli 199,99 euro, grazie a questo super sconto del 20%.

