Garmin Venu 2 è lo smartwatch dedicato a chi ama lo sport, in sconto

Di smartwatch ne esistono a migliaia ma come Garmin Venu 2 non ce ne sono. Un modello creato ad hoc per gli sportivi e che analizza ogni movimento garantendo performance eccellenti. Non solo perfetto per quando ci si allena ma anche per la vita di tutti i giorni con una serie di funzioni che non sono da sottovalutare. Casual ma realizzato con materiali di primissima qualità, questo è un gioiellino da polso.

Garmin Venu 2, uno smartwatch che non va sottovalutato

Potresti acquistare qualunque modello ma se per i tuoi allenamenti vuoi investire in modo sostanziale, non perdere tempo e metti al polso Garmin Venu 2. Bello a vedersi e realizzato con cura per soddisfarti sotto ogni punto di vista. In colorazione nera ha design che simula un più classico orologio da polso e per questo motivo è indossabile in qualsiasi situazione senza essere mai di troppo.

Il suo display tondo è contenuto in una cassa da 45mm metallica. Si tratta di un pannello AMOLED completamente touch e facile da gestire: i colori sono intensi con neri profondi, la luminosità è elevata e puoi personalizzare diverse sfaccettature. Basta il movimento del tuo dito per navigare nel menù.

Al suo interno avviene però la magia dove sono stati incastonati dei sensori atti sia a monitorare la salute che lo sport. Ad esempio puoi sapere a quanto ammonta la frequenza cardiaca, come dormi, se l’ossigenazione del sangue è ottimale e così via. Per quanto concerne il movimento, invece, sfrutta diverse modalità per conoscere cosa accade dentro il tuo corpo durante gli allenamenti.

Tra le altre caratteristiche non è da sottovalutare la presenza del GPS. Anche la vita quotidiana non viene lasciata da parte con funzioni come musica, pagamenti contactless e delle chicche che ti lascio scoprire in autonomia.

Garmin Venu 2 è lo smartwatch di cui non fare a meno.

