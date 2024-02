Garmin Venu 2 Plus, completo in tutto in SUPER sconto del 36%

Approfitta subito dell’offerta imperdibile del 36% attiva su Amazon ed acquista lo smartwatch Garmin Venu 2 Plus, ora disponibile a soli 286€. Questa promozione è un’ottima occasione per chi è alla ricerca di uno smartwatch di alta qualità, con un’ottima sezione dedicata allo sport, ad un prezzo molto scontato.

Venu 2 Plus, perfetto per qualsiasi attività

Per interagire con il Garmin, si utilizza il suo display AMOLED ad alta risoluzione da ben 1,3″, che garantisce una visione chiara e dettagliata dei dati in ogni condizione di luce. Dotato di una cornice in acciaio inossidabile ed un cinturino comodo e resistente, questo smartwatch non solo è robusto e durevole, ma offre anche un aspetto molto elegante, adatto quindi a qualsiasi situazione. La sua batteria a lunga durata garantisce fino a 5 giorni di utilizzo con l’always-on spento.

Il Venu 2 Plus è progettato per supportare uno stile di vita attivo e salutare. Offre infatti il monitoraggio avanzato della frequenza cardiaca, il rilevamento del livello di ossigeno nel sangue ed una vasta gamma di attività sportive preinstallate, tra cui corsa, nuoto, ciclismo, golf e molto altro. Con il GPS integrato, puoi tracciare con precisione le tue corse e passeggiate all’aperto, mentre le funzioni come l’analisi del sonno aiutano a comprendere e migliorare la salute generale.

Inoltre, il Venu 2 Plus è ovviamente dotato di funzionalità smart per ricevere messaggi, chiamate e notifiche direttamente al polso. La possibilità di effettuare chiamate direttamente dallo smartwatch, grazie al microfono e all’altoparlante integrati, rappresenta infatti una caratteristica distintiva che aggiunge un ulteriore livello di comodità nell’esperienza generale.

Non lasciarti sfuggire la possibilità di acquistare il Garmin Venu 2 Plus con uno sconto del 36% su Amazon, a soli 286€. Un’offerta da cogliere al volo per chi desidera uno smartwatch completo in tutto, ad un super prezzo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.