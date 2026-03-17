Garmin Venu 4 con Torcia e telefono: lo sconto Amazon è imperdibile

Per chi è sempre in movimento, avere un accessorio multifunzione al polso è una garanzia. Garmin Venu 4 non viene superato da nessun altro modello con tutto quello che offre. Un investimento che però ti ripaga con dati accurati e prestazioni che non riguardano solo lo sport, ma anche come vivi la giornata e cosa succede dentro il tuo corpo. La versione da 45 mm è la più ambita perché ti fa leggere ogni aggiornamento con una sola occhiata. Oggi è il tuo giorno fortunato e Amazon lo sconta a soli 446,31€. Vedi l’offerta in pagina subito.

Garmin Venu 4 è una macchina al tuo polso

Tra tutti gli smartwatch sul mercato, Garmin Venu 4 si distingue per qualità e per prestazioni. Non è il modello che fa al caso tuo se vuoi semplicemente qualche dato sulla frequenza o le notifiche dalle app. Fa al caso tuo, invece, se punti ad avere l’equivalente di un coach ogni volta che alzi il polso. Sul suo display AMOLED da 45 mm leggi dati sul benessere e sul movimento, senza rinunciare a tante piccole comodità per la vita quotidiana. Pensa, puoi pagare senza tirare fuori la carta, rispondere alle telefonate via Bluetooth e rimanere aggiornato su tutte le novità con le app. Ciò che lo differenzia dal resto della sua categoria è la qualità con cui tutto questo viene svolto: zero tempi di attesa, velocità massima.

Al polso non è mai di troppo. Elimini la paura di rovinarlo con il suo corpo in metallo ultrarresistente. E poi è certificato, così lo usi anche per le nuotate (fino a 50 metri di profondità) o non ne fai a meno se devi lavare le mani. Sotto la sua scocca è così avanzato che:

pratichi qualunque sport trovando l’app dedicata con +80 versioni disponibili nel sistema;

nel sistema; la posizione viene rilevata in modo esatto con il sistema GPS Multi Band;

non ti fa diventare schiavo del caricabatterie con un’autonomia di 12 giorni;

diventa una torcia da polso con l’esclusiva funzione comodissima;

con l’esclusiva funzione comodissima; diventi un esperto della salute con i dati sul cuore, sonno, stress e body battery.

La grande promozione di Amazon

L’investimento che fai per migliorare la tua vita quotidiana e sportiva si chiama Garmin Venu 4. Sei fortunato perché lo sconto del 19% su Amazon lo fa scendere a soli 446,31€. Controlla i dettagli i pagina.