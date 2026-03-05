 Garmin Venu 4: torcia, +80 app, microfono e GPS (-98€ su Amazon)
Il magnifico Garmin Venu 4 con torcia, oltre 80 applicazioni per lo sport, microfono e GPS integrato è scontato di oltre 98€ su Amazon.
Vuoi metterti al polso uno smartwatch elegante e moderno che abbia tante funzionalità senza fare rinunce? Allora non perdere questa fantastica promozione che trovi solo su Amazon. Se fai presto puoi mettere nel tuo carrello il mitico Garmin Venu 4 a 451,16 euro, invece che 549,99 euro.

Ebbene sì, sembra incredibile ma ti posso assicurare che è tutto vero e non ci sono assolutamente errori. Con lo sconto del 18% potrai risparmiare più di 98 euro sul totale e ti metterai al polso uno smartwatch che ha pochi rivali. Inoltre questa offerta ti consente di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Garmin Venu 4 ha tutto quello che ti serve

Il Garmin Venu 4 ha veramente ogni cosa di cui avrai bisogno per ogni attività. Possiede ad esempio oltre 80 applicazioni per lo sport per rimanere in forma e il GPS integrato per tracciare in modo preciso i tuoi percorsi. Gode inoltre di una torcia a LED che potrai attivare in modo semplice ed è molto utile quando sei al buio o quando corri la sera.

È dotato di un luminoso display AMOLED da 1,4 pollici con cassa da 45 mm robustissima e una cinturino in silicone morbido molto elegante. Troverai i tasti fisici per accedere alle varie funzionalità e un microfono con altoparlante per rispondere direttamente alle chiamate senza usare lo smartphone. Puoi fare i pagamenti contactless e vedere le varie notifiche sia sul display che sull’app dedicata che potrai scaricare gratuitamente. Inoltre offre una batteria in grado di durare per 12 giorni consecutivi.

Non tardare perché questa è sicuramente un’occasione più unica che rara e scadrà a breve. Perciò corri su Amazon e acquista il tuo Garmin Venu 4 a 451,16 euro, invece che 549,99 euro. Se ti stai chiedendo quanto costi la spedizione sappi che non pagherai nulla se sei iscritto ad Amazon Prime. Dunque se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 5 mar 2026

Michea Elia
5 mar 2026
