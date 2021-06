Garmin Venu Sq a prezzo BOMBA: pagalo anche a rate

Garmin Venu Sq è in offerta su Amazon a soli 156,30€. Il ribasso del 22% rende il prezzo di listino più economico attraverso uno sconto effettivo di 43,69€.

Le spedizioni sono veloci e gratuite su tutto il territorio italiano.

Uno smartwatch pazzesco: Garmin Venu Sq

Elegante e raffinato Garmin Venu Sq è uno smartwatch che fa la sua figura. Indossabile sia su polsi maschili che femminili, questo prodotto è completo e racchiude al suo interno tutto ciò che si desidera da un accessorio del genere.

Il display è contenuto in una cassa quadrata e rinforzata. L'intero orologio, infatti, è realizzato con materiali resistenti che ne assicurano la robustezza e la praticità in campo sportivo. Oltre ad essere a colori, lo schermo è touchscreen e vanta un'ampiezza di 1,3 pollici che sono ottimi per una lettura delle informazioni confortevole.

In merito alle tecnologie implementate all'interno, invece, è noto che sono presenti dei sensori sia atti alla rilevazione dei parametri del benessere che alle prestazioni sportive.

Analizzando i primi, il watch è capace di monitorare la frequenza cardiaca, il livello Body Battery, monitorare la respirazione, il sonno e lo stress. In questo modo si può tenere tutto sotto controllo.

Dal punto di vista fitness, invece, sono presenti più di 20 modalità preinstallate per accontentare tutti i gusti. Queste spaziano dalla corso al nuoto e fino al golf. Inoltre con l'applicazione Garmin Connect si possono creare i propri allenamenti preferiti.

Infine, non mancano all'appello i sistemi di tracciamento della posizione quali Galileo, Glonass e GPS.

Garmin Venu Sq è disponibile all'acquisto su Amazon a soli 156,30€ in colorazione grigio Acquistandolo oggi hai l'opportunità di riceverlo in sole 48 ore a casa se sei abbonato a Prime. In caso contrario le spedizioni sono gratuite ma effettuate in sette giorni.

Il prodotto è acquistabile anche a rate mediante il programma CreditLine di Confidis.