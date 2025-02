La Gaza del futuro secondo Trump: con l'AI, oltre la distopia

Un tempo si era soliti indicare la valigetta nera (nuclear football) che da decenni accompagna il Presidente degli Stati Uniti d’America in ogni spostamento come il simbolo della sua autorità e influenza. Oggi potremmo fare altrettanto con il video appena condiviso da Donald Trump sul proprio social network Truth. Perché, nell’era dell’intelligenza artificiale pervasiva e del tutto consentito, entrare a gamba tesa sul conflitto israelo-palestinese con un filmato simile, è equiparabile a uno sfoggio di potere che stride con la posizione di chi, su quello stesso tema delicato, si trova a gestire un equilibrio di per sé già precario, muovendo i fili della diplomazia internazionale. Forse, lo riterremmo discutibile anche se pubblicato dall’ultimo della fila alle prese con un nuovo giochino AI.

33 secondi in totale, ma più che sufficienti. Le odierne macerie della Striscia di Gaza lasciano ben presto spazio a un Elon Musk sorridente e affamato (più avanti tornerà per lanciare banconote ai bambini), a un palloncino e a statue dorate del presidentissimo, a una riviera da raggiungere a bordo di yatch, ad auto elettriche e a resort di lusso. Qui sotto un embed da YouTube.

È degno di nota anche il testo della colonna sonora che accompagna la clip, un mix di propaganda e ostentazione.

Donald’s coming to set you free

bringing the light for all to see

no more tunnels, no more fear

Trump Gaza’s finally here.

Trump Gaza’s shining bright

golden future, a brand new life.

Feast and dance the deal is done,

Trump Gaza number one.