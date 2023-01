Gazzetta gratis con DAZN: come funziona?

Vuoi leggere la Gazzetta dello Sport completamente gratis, quando preferisci, senza alcuna spesa e direttamente sul tuo smartphone, tablet o computer? Non serve andare in edicola né al bar per un caffè. Grazie alla stretta di mano siglata tra le due realtà, con l’ abbonamento a DAZN, lo stesso che permette di vedere in streaming tutte le partite della Serie A, hai accesso alla versione digitale del quotidiano. Non ci sono costi aggiuntivi. Lo puoi fare già dalle 3:00 del mattino, ti basta richiedere il voucher dedicato.

DAZN, non solo streaming: la Gazzetta dello Sport è gratis

La procedura è molto semplice: non bisogna far altro che visitare l’indirizzo dazn.com/gazzetta e seguire le istruzioni mostrate sullo schermo. Entro le successive 24 ore si riceverà un’email con la descrizione degli ultimi passaggi da effettuare per l’attivazione. Oltre alla Rosea, l’offerta interessa anche il settimanale Sportweek, pubblicato ogni sabato con storie, approfondimenti e speciali sull’universo sportivo.

È doveroso sottolineare come la possibilità sia concessa a coloro con abbonamento STANDARD o PLUS, dunque non con la nuova tipologia START appena introdotta da DAZN. Si tratta della sottoscrizione più economica ( solo 12,99 euro al mese), ma senza il calcio.

Per conoscere tutti gli altri dettagli relativi all’iniziativa che permette di leggere gratis la Digital Edition della Gazzetta dello Sport e di Sportweek, rimandiamo alle pagine del sito ufficiale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.