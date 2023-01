DAZN: è ancora possibile mettere in pausa l'abbonamento?

Il ritocco dei prezzi verso l’alto reso noto da DAZN nei giorni scorsi sta spingendo molti a valutare attentamente pro e contro del rinnovo. Vi si aggiungano i problemi nello streaming riscontrati da un numero non indifferente di spettatori, durante la visione delle partite che hanno segnato la ripresa della Serie A. Si ha così un quadro più completo della situazione, in cui serpeggia un certo malcontento, talvolta sfogato attraverso le bacheche dei social network. Chi, in vista della pausa per i mondiali, nei mesi scorsi ha scelto di mettere in pausa l’abbonamento, sta ora incontrando problemi nel tentativo di posticiparne ulteriormente la riattivazione. La domanda è dunque lecita: è ancora prevista questa possibilità? A quanto pare, no.

È ancora possibile mettere in pausa l’abbonamento a DAZN

Una semplice ricerca su Google effettuata digitando la query dazn pausa abbonamento riporta in cima alla pagina dei risultati il link che rimbalza al sito ufficiale. Più nello specifico, quello per la consultazione della voce Guida: Cos’è la funzione Pausa?.

Questo, per esteso, l’indirizzo: https://www.dazn.com/it-IT/help/articles/what-is-pause-your-account-and-why-is-it-better-than-cancelling-it, che al momento restituisce il messaggio di errore visibile nello screenshot di seguito.

Per recuperarne il contenuto è ad ogni modo sufficiente affidarsi alla WayBack Machine dell’Internet Archive. Include la descrizione completa della funzionalità e la procedura per attivarla, al momento non più disponibile.

All’interno della pagina Il mio account, però, non siamo in grado di individuare il link “Voglio mettere in pausa”.

Pare dunque che DAZN abbia deciso di eliminare la possibilità, in concomitanza con il ritocco dei prezzi e l’introduzione del nuovo piano START più economico, ma che non include il calcio. L’unica alternativa al rinnovo, dunque, sembra essere la disdetta.

Se c’è stato un annuncio in tal senso, ci è sfuggito e non siamo stati in grado di recuperarlo: in tal caso, provvederemo ad aggiornare l’articolo con tutte le informazioni ufficiali.

